SMI - Widerstandszone erreicht

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.898,45 Pkt (SIX)

Der SMI war in den letzten Wochen von seinem neuen Allzeithoch bei 12.997 Punkten unter die Unterstützungen bei 12.579 und 12.296 Punkte eingebrochen und hatte damit eine kurzfristige Trendwende begonnen. Diese Abwärtstrendphase setzte sich Mitte Februar nach dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 12.411 Punkten fort und ließ den Index bis 11.480 Punkte einbrechen. An einer früheren Abwärtstrendlinie prallte der Kurs am Donnerstag nach oben ab und überwand die 11.799-Punkte-Marke.

Die Luft wird langsam dünn

Schon am Freitag wurde das Widerstandsgebiet um 12.041 Punkten angelaufen, aber ebenso wenig erreicht, wie bislang im heutigen Handel. Dennoch hat der SMI mit dem Anstieg die Gefahr eines direkten Einbruchs auf 11.389 Punkte deutlich reduziert. Ein Anstieg bis 12.041 und 12.085 Punkte ist also im Rahmen der laufenden Erholung möglich. Dort dürften die Bären aber erneut einschreiten und zunächst für Abgaben bis 11.799 Punkte sorgen. Kann die Marke verteidigt werden, könnte von dort ein weiterer Anstieg bis an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 12.085 Punkten folgen. Doch erst über der Hürde wäre eine Ausweitung der Erholung bis 12.296 Punkte möglich.

Unter 11.799 Punkten erstes Verkaufssignal

Setzt der Index dagegen wieder unter 11.799 Punkte zurück, wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiviert und direkt mit einem Einbruch bis 11.630 Punkte zu rechnen. Sollte es hier nicht zu einer Erholung kommen, muss man sich schon auf einen Einbruch bis 11.389 Punkte einstellen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)