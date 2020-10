Der JCAD Solid Liquid Adapter (SLA) erweitert die Fähigkeit zur Detektion und Identifizierung von Opioiden, Sprengstoffen und nicht-traditionellen Kampfstoffen mit derzeit eingesetzten Detektoren

Smiths Detection Inc. (SDI), ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Detektion von Bedrohungen und für Sicherheitsüberprüfungen, gab bekannt, dass das Unternehmen die Fertigung des Solid Liquid Adapter (SLA) aufnehmen wird. Die Fertigung erfolgt im Zuge eines IDIQ-Vertrags (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) des US-Verteidigungsministeriums (DoD) im potenziellen Wert von 90,8 Millionen Dollar über einen Bestellzeitraum von maximal neun (9) Jahren. Der SLA ergänzt die Linie der Joint Chemical Agent Detectors (JCAD), eines der größten chemischen Detektionsprogramme in der Geschichte des US-Verteidigungsministeriums, um neue und erweiterte Detektions- und Identifizierungsmöglichkeiten.

Ein mit einem SLA ausgestatteter JCAD (JCAD SLA) gibt SLA-Bedienern die Möglichkeit, sowohl auf illegale Drogen, einschließlich Opioide wie z. B. Fentanyl, zu testen als auch explosive Verbindungen zu erkennen – ohne die Fähigkeit des JCAD zur Erkennung konventioneller chemischer Kampfstoffe zu beeinträchtigen.

Im Zusammenhang mit der neu entwickelten Technologie erklärte Shan Hood, President von Smiths Detection Inc.: „Der SLA nutzt die bestehende Technologie und erweitert sowohl die Fähigkeiten als auch die Lebensdauer weit verbreiteter Detektionsgeräte. Er ist ein Beispiel dafür, wie Smiths Detection mit innovativen Technologien und digitalen Anwendungen seine Kunden dabei unterstützt, den Nutzen gegenwärtiger Investitionen zu maximieren und sich gleichzeitig auf die Zukunft vorzubereiten.“

Der JCAD basiert auf der Produktlinie der Lightweight Chemical Detectors (LCD) von SDI. Diese fortschrittlichen, benutzerfreundlichen und leichten Geräte zur Erkennung von Bedrohungen können in der Hand gehalten oder einfach am Gürtel befestigt werden. Der LCD ist eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, die Militär, Polizei und Einsatzkräfte in der Gefahrenabwehr schützt, indem es Bediener auf entdeckte toxische Substanzen und gefährliche Chemikalien aufmerksam macht.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.smithsdetection.com/products/lcd-3-3/

Über Smiths Detection

Smiths Detection, Teil der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Screening-Technologien für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Mit mehr als 40 Jahren felderprobter Erfahrung liefern wir die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor der Bedrohung und illegalen Ein- und Ausfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln.

Unser Ziel ist einfach: Die nötige Sicherheit, Verlässlichkeit und Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, auf die es in der Welt ankommt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.smithsdetection.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201022006095/de/

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:



FTI Consulting, Tom Hufton/Georgina Reeves, sc.smithsdetection@fticonsulting.com, +44 (0)20 3727 1000

Smiths Detection, Sophie Mills, Global Communications Manager, sophie.mills@smithsdetection.com, + 44 (0)7384236474