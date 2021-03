Smiths Detection rüstet die NATO in Luxemburg mit Fahrzeug-Scantechnik aus

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Sicherheits-Screening-Technologien zur Erkennung von Bedrohungen, meldet heute den erfolgreichen Abschluss der Lieferung und Installation eines mobilen Hochenergie-Inspektionssystem-Anhängers vom Typ HCVM XT für die Unterstützungs- und Beschaffungsagentur der NATO (NATO Support and Procurement Agency, NSPA) in Capellen (Luxemburg).

An diesem NSPA-Standort müssen alle externen Baufahrzeuge und andere Materiallieferanten, die auf das Gelände kommen, auf mögliche Bedrohungen wie Brand- und Sprengsätze, radiologische Materialien, Waffen und nicht autorisierte Überwachungssysteme oder verdeckte Geräte untersucht werden.

Das Röntgenprüfsystem HCVM XT von Smiths Detection sucht schnell und effizient nach Bedrohungen auf dem NSPA-Gelände und erfüllt dabei anspruchsvollste internationale Anforderungen an die Sicherheitskontrolle bei minimalem Bedarf an Stellfläche und externer Infrastruktur. Das HCVM XT erreicht einen Durchsatz von bis zu 25 Fahrzeugen pro Stunde im mobilen Scanmodus und von bis zu 100 LKW pro Stunde im Durchlaufmodus. Mit einer Stahldurchdringung von bis zu 320 mm liefert es detailgenaue Röntgenbilder, auf denen sich auch organische und anorganische Materialien unterscheiden lassen. Smiths Detection ist derzeit dabei, NSPA-Mitarbeiter in der Bedienung des Produkts zu schulen.

“Wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit erhalten haben, die NSPA mit diesem mobilen Hochenergie-Inspektionssystem zu beliefern und unsere Aktivitäten in Luxemburg zu erweitern, nachdem wir bereits eine Partnerschaft mit dem luxemburgischen Zoll eingegangen sind, der dieselbe Technologie einsetzt”, sagte Jasper van Gend, Head of Market, Europe North & East. “Vor dem Hintergrund immer komplexerer Bedrohungen ist die NSPA nun gut dafür gerüstet, unter Einsatz des HCVM XT mit seinen sechs Scanmodi sowie einstellbaren Scanhöhen und -winkeln alle potenziellen Bedrohungen, die auf das Gelände kommen, effizient zu erkennen und zu bewältigen.”

Wenn das HCVM mit dem optionalen iCMORE-System zur Erkennung radioaktiver Materialien ausgestattet wird, kann es zeitgleich mit den Röntgeninspektionen auch eine Analyse zum Nachweis radioaktiver Gamma- und Neutronenmaterialien durchführen.

ENDE

Über das HCVM XT:

https://www.smithsdetection.com/products/hcvm-mobile-x-ray-systems-smiths-detection/

Über Smiths Detection:

Smiths Detection ist weltweit führend bei Detektions- und Screening-Technologien für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, urbane Sicherheit und Verteidigung. Mit mehr als 40 Jahren felderprobter Erfahrung liefern wir die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor der Bedrohung und illegalen Ein- und Ausfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln.

Gemäß unserer Mission möchten wir einen Beitrag zu einer sichereren Welt leisten – mit dem Einsatz von Technologie zur Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die Leben und die Gesellschaft schützen und den freien Warenverkehr aufrechterhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.smithsdetection.com.

Über die NSPA:

Die Unterstützungs- und Beschaffungsagentur der NATO (NATO Support and Procurement Agency, NSPA) vereint in einer einzigen Organisation beschaffungstechnische, logistische, medizinische und infrastrukturelle Fähigkeiten und erbringt operative und systemtechnische Unterstützungs- und weitere Dienstleistungen für die NATO-Staaten, militärische NATO-Dienststellen und Partnerstaaten.

Als wichtigster Dienstleister der NATO hat die NSPA die Aufgabe, dem Bündnis sowie seinen 30 Staaten und Partnern effektive und kosteneffiziente multinationale Lösungen anzubieten. Die NSPA arbeitet als kundenfinanzierte Behörde nach dem Prinzip "kein Gewinn, kein Verlust".

Die NSPA ist eine der drei NATO-Agenturen und arbeitet unter einer vom Nordatlantikrat genehmigten Charta. Die Agentur bildet das Exekutivorgan der NATO Support and Procurement Organisation (NSPO), der alle 30 NATO-Staaten angehören. Die Nationen, die im NSPO Agency Supervisory Board (ASB) vertreten sind, bestimmen die strategische Ausrichtung und Führung der NSPA und beaufsichtigen ihre Aktivitäten und Leistungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210316005713/de/

Ansprechpartner für die Medien:

FTI Consulting:



Tom Hufton/Georgina Reeves

sc.smithsdetection@fticonsulting.com, +44 (0)20 3727 1000

Smiths Detection:



Sophie Mills, Global Communications Manager

sophie.mills@smithsdetection.com, + 44 (0)73 8423 6474