SMITHS DETECTION STELLT KOMPAKTEN RÖNTGENSCANNER FÜR VIELFÄLTIGE KOMMERZIELLE SICHERHEITSANWENDUNGEN VOR

Smiths Detection stellt sein neuestes Röntgenprüfgerät HI-SCAN 5030C vor, das durch seine optimale Größe, Langlebigkeit und Mobilität eine entscheidende Lücke bei kommerziellen Sicherheitskontrolllösungen schließt.

In Kombination mit der marktführenden elektronischen Plattform HiTraX 3 mit überlegener Bildqualität wurde das HI-SCAN 5030C speziell dafür entwickelt, die Sicherheitskontrollen von Gerichtsgebäuden bis hin zu Firmengeländen zu verbessern. Dank seiner kompakten Größe und seiner leichten Bauweise lässt sich das System nahtlos in Kontrollpunkte und Poststellen integrieren. Schwingungsdämpfer ermöglichen es, dass das HI-SCAN 5030C ohne Neukalibrierung zwischen verschiedenen Standorten transportiert werden kann, was für maximale Flexibilität sorgt.

Das HI-SCAN 5030C ist das kleinste Röntgenprüfgerät von Smiths Detection. Es bietet eine Vielzahl von Optionen, wie beispielsweise Edelstahlrollen, ein Aufbewahrungsfach, einen 24-Zoll-Monitor, eine überarbeitete Tastatur mit Bildbearbeitungstasten und klappbare Ein-/Ausgabeförderbänder. Es kann mit zusätzlichen Softwarepaketen für Schulungszwecke und Detektionsunterstützung aufgerüstet werden.

Matt Clark, Vice President des Bereichs Technologie von Smiths Detection, äußerte sich hierzu wie folgt: „Unsere Aufgabe ist es, mit den passenden Lösungen unsere Kunden dabei zu unterstützen, für Sicherheit und Schutz zu sorgen, unabhängig von der Größe und vom Umsatz ihres Unternehmens. Das HI-SCAN 5030C erfüllt eine wichtige Rolle bei einer Vielzahl kommerzieller Anwendungen und trägt dazu bei, dass die Sicherheit problemlos und effizient verbessert werden kann. Da das HI-SCAN 5030C auch für mobile Einsatzzwecke entwickelt wurde, wird dadurch sein Nutzwert und seine Vielseitigkeit maximiert, so dass die Kunden es je nach Bedarf gemeinsam oder auch an unterschiedlichen Standorten einsetzen können.“

Weitere Informationen über das HI-SCAN 5030C erhalten Sie unter: https://www.smithsdetection.com/products/hi-scan-5030c/

Über das HI-SCAN 5030C

Das Röntgenprüfgerät HI-SCAN 5030C von Smiths Detection durchleuchtet verschiedene Gegenstände wie beispielsweise Postsendungen, kleine Pakete und persönliche Gegenstände an Kontrollpunkten und an beliebigen anderen Punkten innerhalb von Gebäuden. Das kompakte, mobile System ist ideal geeignet für Kunden, die das Gerät aus Platzgründen auf schnelle Weise zwischen mehreren Standorten transportieren müssen.

Über Smiths Detection

Smiths Detection, Teil der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Screening-Technologien für die Luftfahrt, für Häfen und Grenzen, die Verteidigung und städtische Sicherheit. Mit mehr als 40 Jahren felderprobter Erfahrung liefern wir die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor der Bedrohung und illegalen Ein- und Ausfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln.

Unser Ziel ist einfach: Die nötige Sicherheit, Verlässlichkeit und Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, auf die es in der Welt ankommt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.smithsdetection.com/

