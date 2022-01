SMOORE bringt mit FEELM Air die weltweit dünnste Ceramic Coil Vape Pod-Lösung auf den Markt

Optimierung dank des ultraschlanken Bionic Film Ceramic Coil

SMOORE, der weltweit größte Vaping-Hersteller, stellt auf seinem New Technology Launch Event heute in London mit FEELM Air die dünnste Ceramic Coil-Vape Pod-Lösung der Welt vor. FEELM Air bietet sieben bedeutende Innovationen in der Vaping-Erfahrung, u. a. ultimatives Design, Zuverlässigkeit, Geschmack und genussvolle interaktive Erfahrung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220118005509/de/

FEELM Air: World's Thinnest Ceramic Coil Vape Pod Solution (Photo: Business Wire)

Die umfassende Verbesserung von FEELM Air ist auf die neue Generation des ultraschlanken Bionic Film Ceramic Coil zurückzuführen, an dem drei bahnbrechende Innovationen umgesetzt wurden.

Drei Innovationen für den ultraschlanken Bionic Film Ceramic Coil

Erstens verfügt er über die weltweit erste siebenschichtige Verbundheizfolie aus bionischem Material, wobei jede Schicht zu einer entsprechend erhöhten Funktionalität führt.

Zweitens nutzt der neue Ceramic Coil die nanoskalige Vacuumed Film-Forming-Technik, um den Heizfilm gleichmäßiger zu verteilen und eine exakte Temperaturverteilung zu gewährleisten.

Drittens verfügt er über eine mikroporöse bionische Struktur, die für eine gleichmäßige Belüftung und eine hohe Dichtigkeit sorgt.

Sieben bahnbrechende Neuerungen in der Vaping-Erfahrung mit FEELM Air

Mit dem ultraschlanken Bionic Film Ceramic Coil gelingt es FEELM Air, sieben bahnbrechende Neuerungen zu erzielen.

Die bedeutendste Neuerung ist, dass FEELM Air die Gesamtleistung zur Schadstoffreduzierung im Vergleich zur letzten Generation um 80 % verbessert. Die hybride Verbundheizschicht und die branchenweit erste nanoskalige Schutzschicht mit Korrosionsbeständigkeit reduzieren die Emission von Schwermetallen um 78,6 %. Zudem verringert die Temperaturkontrollschicht mit Wärmeleitfähigkeit die Emission von Aldehyden und Ketonen aufgrund lokaler Überhitzung im Vergleich zur letzten Generation um 80,7 %.

Die zweite Neuerung ist eine authentischere Geschmackswiedergabe. FEELM Air verwendet die exklusive und patentierte Flavor-Lock™ Technologie, die die durchschnittliche Geschmacksabgabe um 33 % verbessert. Darüber hinaus ermöglichen die abgestufte Temperaturzone und die mehrschichtige Zerstäubung des Ceramic Coil eine maßgeschneiderte Geschmacksabgabe in verschiedenen Temperaturzonen. Die mikroporöse Flavor-Lock™-Schicht erzeugt Aerosole in kleinerer Partikelgröße, damit der Nutzer das Aroma vollständig genießen kann.

Drittens zeichnet sich FEELM Air durch eine hervorragende Auslaufsicherheit aus. Es nutzt die zweite Generation der „Puzzle-Leakage-Proof“-Technologie, welche die Leckage-Rate um 237 % reduziert, und zwar mittels einer Kapillarstruktur und einem innovativen Drosselventil, um Kondensation zu verhindern. Außerdem kann die superabsorbierende Sperrschicht das Verspritzen von E-Liquid wirksam verhindern.

In puncto Energieoptimierung bietet FEELM Air die weltweit höchste Energieeffizienz von 1,3 mg/W dank der drei Schichten aus Verbundmaterialien. Die Temperaturkontrollschicht ermöglicht es dem Heizfilm, eine angemessene terrassenförmige Temperaturzone zu bilden. Die Nanosilber-Elektroschicht kann den unnötigen Energieverbrauch reduzieren, während die poröse Wärmewiderstandsschicht den Wärmeverlust wirksam verringert.

Die fünfte Neuerung ist der Einbau des weltweit kleinsten Linearmotors, der einen einzigartigen „Shock-Wave-Modus“ bietet, welcher dem Nutzer sanfte Vibrationen und ein interaktives Dampferlebnis beschert, so dass der Nutzer die Resonanz bei jedem Zug spüren kann. Der Stromverbrauch der Vibrationen pro Ladung liegt bei sehr niedrigen wie 0,06 %, was nur zwei Zügen entspricht.

Inzwischen verfügt FEELM Air über das branchenweit erste Super-Power-Management-System „TOPOWER™“, das eine 10-minütige Aufladung für 8 Stunden Dampfen ermöglicht. Im Vergleich zur letzten Generation wurde die Energiedichte des Systems um 20 % erhöht und die Akkulaufzeit um 30 % verlängert.

Schließlich verwendet FEELM Air ein integriertes MEMS (Micro-Electro-Mechanical System), das als zuverlässiger Luftstromschalter fungiert, um die Empfindlichkeit des Geräts zu verbessern und gleichzeitig Fehlauslösungen zu verhindern.

„FEELM Air ist das Ergebnis interdisziplinärer Forschung und eine revolutionäre Innovation für keramische Spulen“, so Frank Han, President von FEELM, bei der Eröffnungsrede der Veranstaltung. „Es verbessert die derzeitige einschichtige Folie zu einer 7-schichtigen biotischen Dünnschicht. Die Dicke der Folie wird von 80 Mikrometern auf 2 Mikrometer reduziert, das ist 40-mal dünner als die letzte Generation.“

FEELM Marken-Refresh

Darüber hinaus kündigte Frank Han auf der Veranstaltung die Erneuerung der Marke FEELM an. Das neue Markenkonzept setzt sich aus fünf Wörtern zusammen: Feel, Engine, Exploration, Lifestyle und Memory, was die fünf Buchstaben des Markennamens FEELM widerspiegelt. Er enthüllte auch das neue FEELM-Logo, das die Kontur eines Ceramic Coil und die Form eines Fensters besitzt, das FEELMs Fenster zur ultimativen Sensation symbolisiert. Das „offene Fenster“ steht für das unendliche Streben nach einem besseren sensorischen Erlebnis und repräsentiert das Engagement von FEELM für das ultimative Erlebnis.

Seit der Einführung des weltweit ersten Coils aus schwarzer Keramik mit Metallfolie im Jahr 2016 hat FEELM die gesamte Wettbewerbslandschaft verändert und eine neue Ära des Ceramic Coil eingeläutet. Dank einer präzisen Heiztemperaturregelung wurde eine deutlich verbesserte Schadensbegrenzung erzielt. Zudem hat der Ceramic Coil das Vaping-Erlebnis durch weichen und reinen Geschmack bis zum letzten Zug revolutioniert. Was noch wichtiger ist: FEELM hat die Probleme der Branche in Bezug auf Leckagen und „Dry Hit“ effektiv angegangen.

Bis 2022 wurden mit FEELM-Zerstäubern bestückte Vaping-Geräte in mehr als 50 Länder in Europa, Amerika, Ostasien, Afrika und Ozeanien exportiert. Das entsprechende kumulierte Verkaufsvolumen beläuft sich auf über 3 Milliarden Stück. FEELM hat die ständige Suche nach dem ultimativen Erlebnis nie aufgegeben. Mit dem FEELM Air, das mit einer ultraschlanken Bionic Film Ceramic Coil ausgestattet ist, ist FEELM bereit, einen weiteren Paradigmenwechsel in der globalen Vaping-Industrie einzuleiten und die zweite sensorische Revolution von ultraschlanken Geräten und Ceramic Coils anzuführen.

Über FEELM

FEELM Tech ist eine hochwertige Pod-Systemlösung von SMOORE, die auf der weltweit führenden Ceramic Coil-Heiztechnologie basiert. In Kombination mit der Technologie zur Geschmacksreproduktion und der innovativen Elektroniktechnologie und dem Strukturdesign bietet FEELM Tech globalen Vapern ein ultimatives und einzigartiges Vaping-Erlebnis. FEELM konzentriert sich auf die Erforschung der modernsten Zerstäubungstechnologie und bietet Vaping-Marken Komplettlösungen und Herstellung an. Inzwischen befindet sich das FEELM-Symbol auf den Vape-Pods der marktführenden Vaping-Marken auf der ganzen Welt, wie RELX, NJOY, Haka und VAPO.

Über SMOORE

SMOORE ist ein weltweit führender Anbieter von Vaping-Technologielösungen, einschließlich der Herstellung von Vaping-Geräten und Vaping-Komponenten, mit innovativer Forschungs- und Entwicklungstechnologie, starken Produktionskapazitäten, einem breit gefächerten Produktportfolio und einem vielfältigen Kundenstamm. Das Unternehmen ist gemessen am Umsatz der weltweit größte Hersteller von Vaping-Geräten und hält einen Anteil von 18,9 % am gesamten Weltmarkt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220118005509/de/

Frankie Chen

E-Mail: frankie.chen@smoorecig.com



Tel.: (+86) 13530848319