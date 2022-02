SMOORE: Chinesische Branchenführer wollen Gesundheitsschäden durch Vaping-Produkte reduzieren

Seit einigen Jahren engagieren sich die chinesischen Vaping-Branchenführer RELX und SMOORE für die interdisziplinäre Grundlagenforschung des Zerstäubungsmechanismus und eine Untersuchung der langfristigen Gesundheitsschäden des Vaping.

Die führende chinesische Vape-Marke RELX hat das erste chinesische klinische Forschungsprogramm über Vaping-Sicherheit eingeleitet. Es untersucht die akuten Auswirkungen herkömmlicher und elektrischer Zigaretten auf das menschliche Atem- und Herz-Kreislauf-System. Im Februar 2022 wurde diese klinische Forschung in das China Clinical Trial Registry (ChiCTR), ein Primärregister im Registernetzwerk der Weltgesundheitsorganisation (WHO), eingetragen.

Anfang März 2021 hat RELX weitere klinische Forschungsarbeiten zu Metabolismus und Kinetik von Nikotin durchgeführt.

In beiden klinischen Forschungsarmen hat RELX die Vaping-Geräte übernommen, die von FEELM, der Flaggschiffmarke für Zerstäubungstechnologie, hergestellt werden. FEELM gehört zu SMOORE, einem auf Zerstäubungstechnologie spezialisierten Weltmarktführer, und unterhält seit 2018 eine strategische Partnerschaft mit RELX, dem Lösungsanbieter für Zerstäubungstechnologie.

Darüber hinaus waren RELX und SMOORE im September 2021 Vorreiter bei der Einführung der beiden Industriestandards „General Technical Specifications for Electronic Atomization Devices“ und „Safety Technical Specifications for E-liquid“, unter Leitung des Electronic Cigarette Industry Committee of China Electronic Chamber of Commerce (ECCC).

Im Oktober 2020 wurde ein gemeinsames Forschungsprogramm von SMOORE und der Tongji-Universität zur Minderung der Gesundheitsschäden durch Vaping von der National Natural Science Foundation of China gebilligt. In den kommenden Jahren werden SMOORE und die Tongji-Universität eine Reihe weiterer Forschungsprogramme zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Vaping durchführen.

Als Qualitätsmaßstab der Branche erfüllt FEELM seine internen SMOORE 3.0-Sicherheitsstandards. Auf Grundlage des Leitfadens für Risikobewertung der US-amerikanischen EPA (Environmental Protection Agency) beinhaltet SMOORE 3.0 alle PMTA-Tests, einschließlich der Materialsicherheits- und Vaporsicherheitstests. Zudem erfasst SMOORE 3.0 alle HPHCs (Harmful and Potentially Harmful Constituents, schädliche und potentiell schädliche Bestandteile), die auf der Liste der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde FDA stehen. Darüber hinaus hat FEELM ein umfassendes Sicherheits-Bewertungssystem entwickelt, das nichtklinische PMTA-Tests und eine PMTA-Evaluierung der Gesundheitsrisiken einschließt.

Unterdessen hat FEELM am 18. Januar 2022 in London die weltweit dünnste Keramikspulen-Vaping-Pod-Lösung eingeführt: FEELM Air. Im Vergleich zur vorherigen Produktgeneration weist FEELM Air eine um 80 % reduzierte Gesundheitsschädlichkeit auf.

Inzwischen erkennen die weltweiten Aufsichtsbehörden das Potenzial von Vaping für die öffentliche Gesundheit und beschäftigen sich zunehmend mit wissenschaftlichen Belegen. Am 12. Oktober 2021 hat die FDA Vertriebsaufträge für Vuse Solo genehmigt und somit Vuse Solo zur ersten E-Zigarette gemacht, die für den Vertrieb in den USA zugelassen ist. Die FDA betont, dass die eingereichten Daten belegen, dass eine Vermarktung dieser Produkte den Schutz der öffentlichen Gesundheit fördern kann.

Am 2. Dezember 2021 hat auch die staatliche Verwaltung des Tabakmonopols in China einen Entwurf für Regulierungsvorschriften für E-Zigaretten ausgegeben, kurz nachdem die Regulierungsbehörde am 30. November 2021 eine Vorlage für die Etablierung nationaler Standards für E-Zigaretten veröffentlicht hatte. Gemäß dieser Vorlage werden die künftigen nationalen Standards die spezifischen Qualitätsanforderungen für Vaping-Produkte regeln, indem sie die Hersteller dazu verpflichten, die Produktsicherheit zu verbessern und wissenschaftliche Belege einzureichen.

Da die chinesischen nationalen Standards für E-Zigaretten in Kraft treten, werden die chinesischen Branchenakteure ihre Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen ausweiten und durch Studien zur Minderung der gesundheitlichen Folgen von Vaping wissenschaftlich untermauern.

Über FEELM

FEELM ist eine Flaggschiffmarke für Zerstäubungstechnologie von SMOORE, die auf der weltweit führenden keramischen Heizspulentechnologie basiert. Die Kombination von Geschmacksreproduktionstechnologie und innovativer Elektroniktechnologie mit innovativem Strukturdesign ermöglicht ein ultmatives Geschmackserlebnis und erstklassige Vaping-Erlebnisse für Vaper rund um den Globus. FEELM konzentriert sich auf die Erforschung modernster Zerstäubungstechnologie und bietet ein Komplettlösungssystem einschließlich Produktion. Heute befindet sich das Logo „FEELM Inside“ auf geschlossenen Pod-Systemen marktführender Vaping-Marken aus aller Welt wie beispielsweise RELX, NJOY, Haka und VAPO.

Über SMOORE

SMOORE ist ein weltweit führender Anbieter von Vaping-Technologielösungen, einschließlich der Herstellung von Vaping-Geräten und Vaping-Komponenten, mit innovativer Forschungs- und Entwicklungstechnologie, starken Produktionskapazitäten, einem breit gefächerten Produktportfolio und einem vielfältigen Kundenstamm. Das Unternehmen ist gemessen am Umsatz der weltweit größte Hersteller von Vaping-Geräten und hält einen Anteil von 18,9 % am gesamten Weltmarkt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220211005224/de/

Frankie Chen

E-Mail: frankie.chen@smoorecig.com



Tel.: (+86) 13530848319