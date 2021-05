SMT SCHARF - Der Anfang ist gemacht

SMT Scharf AG - WKN: 575198 - ISIN: DE0005751986 - Kurs: 9,600 € (XETRA)

Das Anfang April vorgestellte "rattenscharfe Setup für Antizykliker" bei der Aktie von SMT Scharf erwies sich als Volltreffer. Der Micro Cap verteidigt die Unterstützung bei 8,20 EUR. In der Vorwoche gelang der Sprung über die Marke von 9,50 EUR und die direkte Zielerreichung. Hierfür war ein Korridor zwischen 10,60 und 11,15 EUR angegeben worden. Es wurden im Hoch 10,75 EUR. Doch die Freude der Aktionäre währte nicht lange. Gestern geriet der Kurs unter Druck. Was ist los?

Gleich mehrere Nachrichten lasten auf dem Kurs. Zum einen hat das Management angekündigt, eine große Kapitalmaßnahme durchführen zu wollen. Bis zu 901.456 neue Aktien sollen ausgegeben werden, was einer Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 19,5 % entsprechen würde. Der Bezugspreis der neuen Aktien beträgt 8,86 EUR, das Bezugsverhältn is 41:8. SMT Scharf möchte die frischen Mittel wie folgt verwenden:

Etwa 40 % sollen zur Finanzierung des weitere operativen und strategischen Wachstums eingesetzt werden.Weitere 40 % sollen zur Finanzierung von Maßnahmen im Hinblick auf die ab 2021 notwendige neue Zulassung in China verwendet werden.Die übrigen rund 20 % sollen für die Finanzierung von Investitionen zum Einstieg in den Bereich Elektromobilität außerhalb des Kohlemarkts dienen.

Zum anderen kommt es nach jetzigem Kenntnisstand bei der China-III-Zulassung zu einer Verzögerung. Ein Abschluss sei im ersten Halbjahr nicht mehr zu erwarten und wird nun im Laufe des dritten Quartals in Aussicht gestellt, so das Unternehmen. Die Test erforderlichen Tests seien bei der chinesischen Aufsichtsbehörde zwar weitestgehend erfolgreich absolviert worden. Jedoch gestaltet sich der Zulassungsprozess zäher als gedacht.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie nun wieder am Ausbruchslevel bei 9,50 EUR angekommen. Dort wird sich die weitere kurzfristige Ausrichtung entscheiden. Verteidigen die Käufer diese Marke, ist ein weiterer Anlauf in Richtung 10,60 bis 11,15 EUR möglich. Bei gut 10,90 EUR verläuft derzeit der EMA200 im Wochenchart. Unter 9,50 EUR sind auch nochmalige Rückläufe in Richtung 8,20 EUR nicht auszuschließen. Erst über 11,15/11,20 EUR sind deutlichere Kurszuwächse in Richtung 14,30 EUR zu erwarten.

FreeTrade-Aktion bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt die Chance auf 0 Euro Ordergebühr bei einem unserer angebundenen Broker: Bei comdirect handeln Sie Derivate von Société Générale ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro bis 31.05.2021 ohne Ordergebühr.

Mehr Informationen

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 50,20 66,55 75,20 Ergebnis je Aktie in EUR -1,79 0,48 1,03 Gewinnwachstum - 114,58 % KGV - 20 9 KUV 0,9 0,7 0,6 PEG neg. 0,1 *e = erwartet

SMT-Scharf-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)