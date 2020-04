Smurfit Kappa setzt die Schlussdividende aus

Der irische Verpackungshersteller Smurfit Kappa Group PLC (ISIN: IE00B1RR8406) will keine Schlussdividende an seine Aktionäre ausschütten. Der Vorschlag zur Auszahlung einer Schlussdividende für die Hauptversammlung, die am 30. April 2020 geplant ist, soll zurückgezogen werden.

Ursprünglich sollten 80,90 Eurocent ausbezahlt werden. Smurfit Kappa zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Eine Zwischendividende in Höhe von 27,9 Eurocent wurde bereits im Oktober 2019 bezahlt. Zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 soll eine Neubewertung der Dividendenpolitik vorgenommen werden. Im ersten Quartal 2020 lag der Umsatz bei 2,19 Mrd. Euro bei einem Betriebsgewinn (EBITDA) von 380 Mio. Euro, wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Die Smurfit Kappa Group ging im Jahr 2007 an die Börse. Der Konzern mit Sitz in Dublin in Irland ist einer der weltweit führenden Hersteller papierbasierter Verpackungslösungen. Es werden über 46.000 Mitarbeiter beschäftigt. Redaktion MyDividends.de