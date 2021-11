SNAP - Erholung möglich

Snap Inc. - WKN: A2DLMS - ISIN: US83304A1060 - Kurs: 44,655 € (XETRA)

Die Aktie des social Media - Unternehmens Snap befindet sich seit dem Allzeittief bei 4,82 USD aus dem Dezember 2018 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Oktober 2020 gelang der Ausbruch über die ursprüngliche obere Begrenzung dieser Rally. Am 24. September markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 83,34 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. In dieser Bewegung riss sie am 22. Oktober nach den Zahlen ein großes Abwärtsgap zwischen 73,89 USD und 60,78 USD. Anschließend fiel der Aktienkurs weiter auf die Unterstützung bei 47,82 USD. Damit näherte er sich auch der alten oberen Trendbegrenzung an. Diese verläuft heute bei 47,00 USD. In den letzten Tagen stabilisierte sich der Wert auf der Unterstützung bei 47,82 USD.

Jetzt Erholung?

Die Ausgangsbasis für eine Erholung ist gelegt. Diese könnte zu einer Rally in Richtung 60,78 USD und vielleicht sogar 73,89 USD führen. Damit wäre das Gap vom 22. Oktober geschlossen. Sollte die Stabilisierung der letzten Tage aber nicht zu einer Rally führen, dann wäre eine weitere Verkaufswelle zu erwarten. Diese könnte zu Abgaben in Richtung 33,83 USD führen. Damit würde die Aktie auf das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2020 abfallen.

