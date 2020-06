SNAP - Hier könnte Großes gelingen

Snap Inc. - WKN: A2DLMS - ISIN: US83304A1060 - Kurs: 18,354 € (XETRA)

Mit einer prozyklischen Idee bei der Snap-Aktie ging ich im Januar dieses Jahres bereits einmal baden. Doch eine Chance geb ich dem Wert noch, ehe er auf die Blacklist wandert.

Erneut steht die Marke von 18,20 USD als Widerstand im Fokus. Sie stellt das Jahreshoch 2018 dar, auch der Anstieg im Januar dieses Jahres stoppte an diesem Kurslevel. In der Vorwoche dockte der Wert an dieser charttechnischen Hürde an und macht sich in dieser Woche nun daran, darüber auszubrechen. Gelingt der Befreiungsschlag möglichst dynamisch und signifikant per Wochenschlusskurs, wäre viel Platz im Chart vorhanden. Zwischenhochs warten erst wieder bei 21,49 USD, das Allzeithoch notiert sogar erst bei 28 USD.

Nach dem neuen Jahreshoch ist es nun wichtig, das Zwischentief bei 15,04 USD zu verteidigen. Solange dies gelingt, bewahren sich die Käufer die Chancen auf eine Fortsetzung der V-Bewegung seit dem Sell-off im März.

Aus fundamentaler Sicht bleibt das Papier von Snap ein Härtefall. Gewinne sind hier auf absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Analysten rechnen derzeit erst im Jahr 2023 mit dem Turnaround. Der Umsatz könnte sich dann aber zumindest in Richtung 5 Mrd. USD bewegen. Die Marktkapitalisierung von Snap beträgt aktuell bereits knapp 30 Mrd.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 1,72 2,09 2,90 Ergebnis je Aktie in USD -0,75 -0,73 -0,45 KGV - - - Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Snap-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)