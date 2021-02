SNB hält trotz US-Kritik an Fremdwährungskäufen fest

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Notenbankchef Thomas Jordan hat bekräftigt, dass sich die Zentralbank durch die Einstufung der Schweiz als Währungsmanipulator durch die USA nicht von ihren Eingriffen am Devisenmarkt zur Schwächung des Franken abbringen lassen werde.

"Diese Bezeichnung durch die Amerikaner wird keinen Einfluss auf unsere Geldpolitik haben", sagte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Montag in einem Interview des Wirtschaftsmagazins ECO des Schweizer TV. "Im Moment sind diese Devisenmarktinterventionen sehr wichtig, weil wir großen Druck auf den Franken gesehen haben, gerade in der Covid-Krise."

Die Notenbank stemmt sich seit sechs Jahren mit Negativzinsen und Fremdwährungskäufen gegen eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in Krisenzeiten als "sicherer Hafen" gefragten Franken. In den ersten neun Monaten 2020 nahmen die Währungshüter dafür gut 100 Milliarden Franken in die Hand.

"Wenn man nur die nominelle Wechselkursentwicklung anschaut, wie stark sich der Franken in den letzten zwölf Jahren aufgewertet hat, wie tief die Inflation bei uns war, dann sollten alle einsehen, dass die Schweiz alles andere als ein Währungsmanipulator ist", sagte Jordan. Mit der US-Finanzministerin und ehemaligen Chefin der amerikanischen Notenbank (Fed), Janet Yellen, hat Jordan zufolge über das Thema bislang nicht gesprochen. "Diese Gespräche wird es aber geben", sagte Jordan. "Zuerst auf technischem Niveau, dann auf politischem Niveau."