Snowflake: Erstes Analysten-Rating ist da und es verheißt nichts Gutes!

An der Börse ist Snowflake eindrucksvoll gestartet. Die Nachfrage war so enorm, dass der Ausgabepreis bei 120 Dollar lag. Aber das war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Den ersten Handelstag beendet der amerikanische Cloud-Analyse-Spezialist mit einem Kursplus von 133 Prozent. Mittlerweile ist das Kursplus zum Ausgabepreis nicht mehr ganz so groß. Heute starte die Aktie von Snowflake erneut tiefer in den US-Handel. Zum Börsenstart verliert sie rund 4 Prozent und notiert bei etwa 230 Dollar. Geht es nach der ersten Analystenstimmen zu Snowflake, dann könnte der Kurs noch weitaus tiefer fallen.

Summit Insights startet Aktie mit „Verkaufen“

Srini Nandury, der Firmengründer des Analysehauses, hat in einer Mitteilung an die Kunden seines Hauses eine Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 175 Dollar für die Snowflake-Aktie ausgerufen. Im Vergleich mit Zoom oder Shopify sei das Papier seiner Meinung nach viel zu hoch bewerten und er rechnet mit einem „brutalen Ausverkauf“.

Nachdem im Vorfeld des Börsengangs schon Warren Buffett über seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway bei Snowflake eingestiegen war, legte das Papier einen fulminanten Börsenstart hin. Jetzt kommen erste Zweifel an der hohen Bewertung des Börsenneulings auf.

Der Börsengang von Beyond Meat hat allerdings auch gezeigt, dass Anleger durchaus in den Lage sind solche Warnungen eine gute Zeit zu ignorieren. Allerdings spricht die schlechte Marktlage eher dafür, dass der Snowflake-Kurs deutlicher zurückkommen könnte, da Technologie-Konzerne an der Wall Street gerade einen schweren Stand haben.

Von Markus Weingran

Foto: Sundry Photography / shutterstock.com