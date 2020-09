SNP: Partnerschaft mit Fujitsu lässt die Anleger aufhorchen – Börsianer sehen eine Menge Umsatzpotenzial

Trotz des schwachen Gesamtmarktes kann die SNP-Aktie heute positiv hervorstechen. Grund für das Interesse der Anleger ist eine lukrativ klingende Partnerschaft mit dem japanischen Konzern Fujitsu. Zum Auftakt hatte die Aktie noch kurz nachgegeben, sich dann aber wie vorbörslich erwartet ins Plus begeben. In der Spitze waren es plus 3,2 Prozent, derzeit notiert die Aktie noch mit einem Plus von 1 Prozent bei 56,70 Euro.

Der Softwareanbieter und IT-Berater teilte mit, die Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit soll Fujitsu den Zugriff auf SNP-Software ermöglichen und mindestens bis Ende 2024 laufen. Ein Händler wertete dies als positiven Stimmungstreiber. Mit der guten Kursentwicklung knüpften die Aktien an ihre Kursgewinne vom Vortag an, da waren sie schon um mehr als 5 Prozent gestiegen.

Ein weiterer Börsianer lobte, dass der Vertrag wie von SNP in Aussicht gestellt ein Umsatzpotenzial im zweistelligen Millionenbereich mit sich bringe. Die Vereinbarung bezieht sich auf die Datentransfer-Plattform CrystalBridge und den Bluefield-Transformationsansatz von SNP. Fujitsu-Kunden sollen so eine automatisierte, flexible und sichere Transformation ihrer IT-Landschaften und Datenstrukturen zum SAP-Kernprodukt S/4HANA erhalten.

Durch den Anstieg am Donnerstag schafften es die SNP-Aktien auf ein Hoch seit etwas mehr als einer Woche. Am Montag drohten die Aktien beim allgemeinen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt noch unter die jüngste Unterstützung bei 51,70 Euro zu fallen, was ein Tief seit Juli bedeutet hätte. Sie verteidigten diese Marke aber und konnten sich seither nun schon wieder um mehr als elf Prozent erholen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Depot-Vergleich – So finden Sie den besten Broker 2020