So finde ich bei einem Börsencrash billige Aktien

Billige Aktien zu finden ist im Moment nicht schwierig. Aber eine kluge Auswahl zu treffen ist schwierig. Die Coronavirus-Pandemie plagt weiterhin sowohl Einzelpersonen als auch die Weltwirtschaft.

Während die Todesraten in Großbritannien weiter steigen und die Testkapazitäten für Covid-19 dünn gesät sind, herrscht Unsicherheit. Da sich die Pandemie weiter ausbreitet, ohne dass ein Impfstoff in Sicht ist, ist das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens noch nicht klar.

Das alles hat die britischen FTSE-Indizes in den letzten Wochen erschüttert, aber viele Analysten glauben, dass das Schlimmste noch bevorsteht. Wenn das stimmt, dann könnten einige der besten britischen Qualitätsunternehmen auf Schnäppchenpreise zurückfallen. Die bestehenden Aktionäre wollen nicht, dass ihre Portfolios noch weiter an Wert verlieren. Aber ein kollabierender Markt kann für diejenigen, die mit Börseninvestitionen beginnen wollen, eine großartige Gelegenheit bieten.

Der Milliardär Warren Buffett hat ein riesiges Vermögen gemacht. Jedes Mal, wenn er sich in einem Marktcrash befand, glich er etwaige Verluste aus, indem er hochwertige unterbewertete Unternehmen kaufte.

Vergiss nicht, zu diversifizieren!

Warren Buffetts Ratschläge zur Portfoliodiversifizierung könnten so manchen Anfänger verwirren. Während die meisten Empfehlungen die Portfoliodiversifizierung befürworten, sagte Buffett einmal: “Diversifizierung ist Schutz vor Unwissenheit. Es macht wenig Sinn, wenn man weiß, was man tut”.

Denn wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und in Sektoren investiert, die man versteht, sollte eine Diversifizierung nicht notwendig sein.

Bei einem Marktcrash ist es jedoch offensichtlich, warum Diversifizierung wichtig ist. Die Sektoren, die am offensichtlichsten von dem Virus betroffen sind, sind Fluggesellschaften, Reisen und Unterhaltung. Wenn man nur in diese drei Sektoren investiert hätte, könnte man sein Vermögen ganz schnell verlieren. Ebenso würdest du, wenn du nur in Öl investiert hättest, in Schwierigkeiten geraten, da die Ölkonzerne mit dem abstürzenden Ölpreis untergehen.

Ich verstehe Buffetts Standpunkt zur Diversifizierung. Aber ich halte es für wichtig, dass Anfänger nicht alles auf eine Karte setzen. Viele verschiedene Sektoren stehen den Anlegern offen, so dass es einfach ist, ein diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio zu erstellen.

Die Augen der Welt richten sich zum Beispiel auf Arzneimittel, während wir mit angehaltenem Atem auf einen Impfstoff oder ein Wundermittel warten, um das Coronavirus zu besiegen. In der Zwischenzeit, während die globalen Spannungen zunehmen, ist die Verteidigung ein Sektor, der sich meiner Meinung nach auf künftiges Wachstum vorbereiten könnte. Dies sind beides Sektoren, die ich in meinem Portfolio einbeziehen würde.

Überbewertet bis unterbewertet

Einige der beliebtesten FTSE 100-Unternehmen Großbritanniens haben nach wie vor ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis. Es kann also sein, dass die Anleger Unternehmen vertrauen, die zu teuer sind.

Manchmal ist eine Marktkorrektur notwendig, um überbewertete Aktien wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Das bedeutet nicht nur eine realistische Bewertung, sondern auch eine deutlich niedrigere. An diesem Punkt werden überbewertete Aktien zu billigen Aktien, die man kaufen kann.

Ich denke, ein Marktcrash ist eine gute Zeit für Anfänger und erfahrene Investoren, um ihre Hausaufgaben zu machen. Recherchiere sorgfältig die Unternehmen, an denen du interessiert bist. Dann kannst du getrost Aktien von Qualitätsunternehmen kaufen, wenn sie zu Schnäppchenpreisen gehandelt werden. Danach wartest du einfach darauf, dass das Vertrauen (und die Dividende) zurückkehrt, und beobachte, wie die Kurse steigen.

The post So finde ich bei einem Börsencrash billige Aktien appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Jetzt Aktien während des Marktcrashs günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten - Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Dieser Artikel wurde von Kirsteen Mackay auf Englisch verfasst und am 11.04.2020 auf fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images