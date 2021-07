So findet man die besten Aktien mit Dividende

John Rockefeller sagte einmal: „Weißt du, was das Einzige ist, das mir Freude bereitet? Es ist zu sehen, wie meine Dividenden reinkommen.“ Aber du musst kein Tycoon sein, um zu wissen, dass das Halten von dividendenzahlenden Aktien eine solide Strategie ist, um ein stetiges Einkommen aus deinem Portfolio zu erzielen.

Leider bietet das Investieren in Aktien keine Garantien. Nur weil ein Unternehmen in der Vergangenheit regelmäßig Geld an seine Aktionäre ausgeschüttet hat, heißt das nicht, dass es das auch weiterhin tun wird, und du kannst dir auch nicht sicher sein, dass es sein Ausschüttungsniveau beibehalten wird. Es gibt jedoch einige umsichtige Schritte, die du unternehmen kannst, um deine Chancen zu erhöhen, qualitativ hochwertige Dividendenaktien auszuwählen, die dich nicht im Regen stehen lassen.

Eine starke Bilanz

Es mag seltsam erscheinen, auf die Bilanz eines Unternehmens zu schauen, wenn man prüft, ob es weiterhin Dividenden zahlen kann. Es ist jedoch wichtig zu prüfen, ob es die finanziellen Ressourcen hat, um die unvermeidlichen harten Zeiten zu überstehen.

Nimm Johnson & Johnson, das finanziell sehr stark ist. In diesem Zusammenhang hat es ein AAA-Kreditrating von den großen Agenturen, eines von nur zwei Unternehmen mit dieser Auszeichnung. Zum Ende des ersten Quartals hatte es 24,6 Mrd.US-Dollar an Barmitteln und handelbaren Wertpapieren und langfristige Schulden von 30,3 Mrd. US-Dollar in seiner Bilanz. Diese Stärke wird es Johnson & Johnson ermöglichen, jegliche Probleme zu überstehen, wie z. B. die Probleme, die es mit seinem COVID-19 Impfstoff hatte. Im April erhöhte der Vorstand die vierteljährliche Dividende um 5 % auf 1,06 US-Dollar und verlängerte damit die Serie von Ausschüttungserhöhungen auf 59 Jahre in Folge.

Auf der anderen Seite hat AT&T eine Menge Schulden angehäuft, indem es mehrere große Übernahmen tätigte. Am Ende des ersten Quartals hatte AT&T 11,3 Milliarden US-Dollar an Bargeld und 180,2 Milliarden US-Dollar an Schulden in den Büchern. Das Unternehmen, das normalerweise seine Dividende im Januar erhöht, hat sie in diesem Jahr bisher unverändert gelassen.

Nachdem du dir die Bilanz angeschaut hast, ist es an der Zeit, andere Faktoren zu prüfen, wenn du damit zufrieden bist.

Erfolgsbilanz

Wenn ein Unternehmen über viele Jahre hinweg kontinuierlich Dividenden gezahlt hat, oder noch besser, sie jährlich erhöht hat, ist das ein gutes Zeichen für sein Engagement bei der Ausschüttung.

Um deine Suche auf die engagiertesten Dividendenzahler einzugrenzen, kannst du dir die Dividend Aristocrats ansehen - Mitglieder des S&P 500, die ihre Ausschüttungen seit mindestens 25 Jahren in Folge erhöht haben. Oder du kannst die kürzere Liste der Dividendenkönige durchforsten - Unternehmen, die ihre Ausschüttungen jedes Jahr seit mindestens einem halben Jahrhundert erhöht haben.

Ein Blick in die Zukunft

Damit bleiben wir bei der wichtigsten Frage für Einkommensinvestoren, nämlich ob ein Unternehmen die Fähigkeit hat, weiterhin höhere Dividenden zu zahlen. Du kannst ein paar Kennzahlen überprüfen, um diese Entscheidung zu treffen.

Die erste ist die Ausschüttungsquote eines Unternehmens - der Betrag, den es als Dividende im Verhältnis zu seinem Nettoeinkommen ausschüttet. Sicherlich kann das Unternehmenseinkommen von einem Jahr zum nächsten schwanken, aber es ist wichtig, eine einigermaßen gleichmäßige Rate im Lauf der Zeit zu sehen. Natürlich sollte eine Ausschüttungsquote von über 100 % über einen längeren Zeitraum hinweg ein Warnsignal für Investoren sein.

Letztes Jahr lag die Ausschüttungsquote von Colgate-Palmolive beispielsweise bei 56 %, und das Unternehmen hat diese Kennzahl in den letzten Jahren im Allgemeinen zwischen 50 % und 60 % gehalten. Dies scheint nachhaltig zu sein, vor allem da das Unternehmen ein stabiles Geschäft hat und Artikel wie Zahnpasta, Zahnbürsten und Seife verkauft. Infolgedessen ist es ein Dividendenkönig.

Wenn man sich den freien Cashflow von Colgate für 2020 ansieht, dann waren die 3,3 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen erwirtschaftet hat, mehr als genug, um seine Dividendenverpflichtung von 1,7 Milliarden US-Dollar zu decken.

Man muss nicht tief in die Finanzen eines Unternehmens eintauchen, um festzustellen, ob es in der Lage sein wird, weiterhin Dividenden zu zahlen. Wenn du deine Checkliste durchgegangen bist, ist es auch wichtig, Unternehmen zu meiden, die Warnsignale aussenden, dass ihre Dividende nicht sicher ist. Wenn eine Aktie zum Beispiel eine besonders hohe Rendite bietet, könnte das darauf hindeuten, dass sich die Geschäftsaussichten verschlechtert haben, was den Kurs drückt. Und ein schwächelndes Geschäft könnte bedeuten, dass Dividendenkürzungen anstehen.

Wenn du die Schrottaktien meidest und qualitativ hochwertige Aktien auswählst, die eine Dividende zahlen, wirst du in der beneidenswerten Lage sein, einen stetig wachsenden Einkommensstrom aus deinem Portfolio zu generieren.

Dieser Artikel wurde von Lawrence Rothman auf Englisch verfasst und am 22.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool empfiehlt Johnson & Johnson.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool