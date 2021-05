So investierst du in die CTS-Eventim-Aktie, ohne wie ein Amateur auszusehen

Der Absturz war massiv. Von einem Hoch bei 61,25 Euro stürzte die Aktie von CTS Eventim im Frühjahr 2020 um 49 % ab. Doch nach wenigen Monaten erholte sich der Kurs bereits wieder. Heute notiert die Aktie wieder bei 52,70 Euro (Stand: 7. Mai 2021).

Ist das Unternehmen aus Foolisher Sicht ein Investment wert?

CTS Eventim wirtschaftet im Auge des Sturms

Kaum ein Konzern war so massiv betroffen wie der Münchener Ticketverkäufer. Nach vielen guten Jahren des konstanten Wachstums waren die Geschäftszahlen für 2020 ein Desaster. Veranstaltungen wurden weltweit abgesagt. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 82,4 % auf 257 Mio. Euro.

Unterm Strich stand ein Verlust von 82 Mio. Euro. Die Bruttomarge sank auf 3,8 % und die Nettomarge auf -32 %.

Licht am Ende des Tunnels

Doch nicht nur CEO Klaus-Peter Schulenberg ist überzeugt davon, dass die gesamte Veranstaltungsbranche angesichts der wachsenden Verfügbarkeit von Impfstoffen und Schnelltests bald wieder Oberwasser haben wird.

Auch ich bin überzeugt von einer starken Erholung. Ausschlaggebend ist hier das dicke finanzielle Polster, dass sich CTS Eventim in den letzten Jahren erarbeitet hat.

Das Management reagierte im vergangenen Geschäftsjahr mit harten, aber klugen Maßnahmen, um der Krise Herr zu werden. Die Zahl der Mitarbeiter sank um ein Viertel. Mit den Banken wurde vereinbart, die Kreditbedingungen bis zum März 2022 auszusetzen.

Damit hat CTS Eventim vermutlich ausreichend Zeit, das Veranstaltungsgeschäft wieder hochzufahren.

CTS Eventim ist fit für das Comeback

Die liquiden Mittel des Unternehmens machen aktuell 42 % der Bilanzsumme aus - und das nach zwölf harten Monaten mit nur sehr geringen Einnahmen.

Während der Pandemie stieg der Verschuldungsgrad kaum spürbar an. Zurzeit entsprechen die Verbindlichkeiten rund 27 % des Eigenkapitals. Auch das ist ein starker Wert.

Wichtige Restarts hat CTS Eventim zuletzt in Israel unternommen, wo die Impfkampagne bereits weit fortgeschritten ist und das Leben der Bevölkerung schrittweise normalisiert wird. Hier sind die Voraussetzungen für Live-Veranstaltungen wieder gegeben.

Zudem unterstützt CTS Eventim seit Ende vergangenen Jahres die Gesundheitsbehörden in Deutschland und Österreich mit einer Software-Lösung bei ihrer Organisation der Terminvergabe von Corona-Schutzimpfungen. Das System, das auf der bewährten Ticketing-Software basiert, ist auf hohe Nachfragespitzen ausgelegt. In wenigen Minuten können damit laut Unternehmensangaben bis zu 10.000 Termine vergeben werden.

CTS Eventim hat seine herausragende Marktstellung behalten

Dank der Netzwerkeffekte wuchs in den letzten Jahren ein beachtlicher Burggraben heran. In einer Umfrage unter Ticketkäufern in Deutschland wurde CTS Eventim im Oktober 2020 als die Plattform mit dem besten Service gekürt.

CTS Eventim kann zu alter Stärke zurückfinden

Doch gleichzeitig ist das Ende der Pandemie noch nicht erreicht. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, aber nicht mehr.

Ich vermute, dass in Europa ab Spätsommer wieder große Veranstaltungen möglich sein werden. Damit hätte CTS Eventim maximal vier Monate, um signifikante Umsätze zu erzielen.

Ist die Aktie ein Investment wert?

Wir Fools sollten uns immer wieder klarmachen, dass an den Börsen die Zukunft gehandelt wird, und deshalb all die euphorischen Meldungen über Öffnungen und Lockerungen längst in den Kursen eingepreist sind. Dies gilt auch für die CTS-Eventim-Aktie.

Obwohl die alten Gewinnmarken von 130 Mio. Euro noch weit entfernt liegen, beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens schon wieder rund 5,1 Mrd. Euro. Eine Einstiegschance ist das nicht.

Auf dem Weg zurück zu alten Höhen gilt es noch einige Klippen zu umschiffen. Ich halte mich jedenfalls zurück und beobachte die Entwicklung aus der Distanz.

Der Artikel So investierst du in die CTS-Eventim-Aktie, ohne wie ein Amateur auszusehen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für die Post-Covid Ära

Auch die Coronakrise hat mal ein Ende. Für diese Phase sind einige Unternehmen besonders gut gerüstet.

Unsere Analysten sind von drei Unternehmen begeistert, und denken, dass sie fantastische Investitionen für die Post-Covid Ära sind. Und dass viele Anleger die Aktien noch gar nicht auf dem Radar haben.

Alles Infos zu diesen Top-Aktien kannst du jetzt hier gratis herunterladen

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images