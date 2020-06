So kaufe ich günstige Dividenden-Aktien

Ich war schon immer ein wert- und einkommensorientierter Investor und auf der Suche nach Schnäppchen-Dividenden-Aktien. Der Großteil meines Portfolios zeugt davon. Ich habe Erfahrung mit der Suche und dem Kauf von Schnäppchen-Dividenden-Aktien. Obwohl diese Art des Investierens derzeit aus der Mode gekommen ist, wie die Kurse einiger Fonds und Aktienkurse zeigen, kann es immer noch eine sehr profitable Form des Investierens sein. Vor allem auf lange Sicht, denn die Dividenden unterliegen auch dem Zinseszinseffekt.

Oder anders ausgedrückt, die Dividenden steigen im Jahresvergleich und ermöglichen es dir als Investor, immer mehr Aktien zu kaufen. Als Ergebnis erhältst du immer mehr Dividendeneinnahmen.

Den Wert finden

Im März war es einfach, günstige Dividendenaktien zu finden. Viele Aktien wurden mit einem Abschlag und mit einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als der 12-Monats-Durchschnitt gehandelt. Jetzt, wo die Aktienkurse und der Markt wieder steigen, wird es ein bisschen schwieriger.

Es ist aber trotzdem möglich. Eines der ersten Dinge, auf die ich achten würde, ist das KGV. Das ist ein Schlüsselindikator für den Wert der Aktien, und je niedriger, desto besser. Normalerweise würdest du ein KGV unter 15 sehen wollen, als grober Anhaltspunkt. In ähnlicher Weise solltest du einen Blick auf das PEG werfen, das das KGV mit dem Gewinnwachstum vergleicht. Hier möchtest du ein Ergebnis unter 1 sehen.

Behalte Rendite, Wachstum und Dividendendeckung im Auge

Als nächstes möchtest du nach der Dividendenrendite suchen. Es liegt an dir, wie hoch du sie haben willst. Wenn sie zu hoch ist, besteht die Gefahr, dass die Dividende gekürzt wird, was oft zu einem starken Kurssturz führt und natürlich auch weniger Dividendeneinnahmen. Ist sie zu niedrig und die Aktie bringt nicht wirklich viel Einkommen. Normalerweise suche ich nach Aktien mit einer Rendite über 3,5 % und idealerweise über 4 %, aber nicht über 8 %.

Die andere Dividendenkennzahl, die man sich anschauen sollte, ist die Dividendendeckung, die idealerweise über 2 liegen würde, aber bei großen Unternehmen vielleicht niedriger ausfallen kann. Das ist auch nicht weiter tragisch. Ich würde auch ein beständiges Dividendenwachstum sehen wollen. Bei all diesen Kriterien gibt es einige Ausnahmen, aber im Allgemeinen möchte ich ein niedriges KGV und PEG sowie eine anständige Rendite zusammen mit einer stabilen Dividendendeckung und einem stabilen Wachstum sehen.

Beispiele für Schnäppchen-Dividenden-Aktien

DS Smith ist ein Beispiel für eine Schnäppchen-Dividenden-Aktie. Sie kombiniert ein KGV von etwa 10 mit einem PEG unter 1, basierend auf historischem Gewinnwachstum. Außerdem hat sie eine Dividendenrendite von 4,6 %. Die Dividendendeckung ist langsam zurückgegangen, liegt aber trotzdem über 2 und das Dividendenwachstum lag in vier der letzten fünf Jahre bei über 12 %. Insgesamt denke ich, dass es eines der besten Beispiele für einen Schnäppchen-Dividenden-Aktien im FTSE 100 sein könnte. Obwohl es noch viele andere gibt.

So finde ich Schnäppchen-Dividenden-Aktien und ich hoffe, es hilft dir. Viele Jahre lang in Dividendenaktien zu investieren, ist meiner Meinung nach eine Gewinnstrategie für jeden ernsthaften Investor.

