So wähle ich meine Top-Aktien für 2021 aus!

Ja, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen und 2021 steht schon in den Startlöchern. Für Foolishe Investoren ändert sich durch den Jahreswechsel natürlich nichts. Es bleibt dabei, dass wir investieren, ob es schwierig ist oder die Börsen sich wieder von ihrer freundlicheren Seiten zeigen.

Ist das Marktumfeld herausfordernd? Ja, möglicherweise. Aber um fair zu sein, wann ist es der Markt nicht? Lass uns daher heute einen positiveren Blickwinkel wählen und schauen, wie man weiterhin Top-Aktien auch 2021 identifizieren kann. Hier ist jedenfalls, wie ich vorgehen werde.

Top-Aktien 2021: Auf starkes Wachstum setzen!

Grundsätzlich investiere ich einerseits in trendstarke Wachstumsaktien. Daran wird sich auch 2021 wenig ändern und ich glaube, dass es hier noch viele Top-Aktien gibt, die noch immer interessant sind. Ja, möglicherweise auch trotz vergleichsweise teurer fundamentaler Bewertung, die viele Wachstumsraketen der letzten Wochen und Monate jetzt vorweisen.

Trotzdem bleiben trendstarke Wachstumsaktien weiterhin interessant. Durch ihre Geschäftsmodelle, mögliche Wettbewerbsvorteile und einen wachsenden Markt können solche Aktien langfristig eine Menge Potenzial besitzen. Sowie in ihre fundamentale Bewertung hineinwachsen oder auch darüber hinaus.

Es bleibt natürlich dabei, dass man als Wachstumsinvestor nicht jeden Preis akzeptieren sollte. Bei Kurs-Umsatz-Verhältnissen jenseits von 50 bin ich beispielsweise kategorisch skeptisch und überlege, ob der Preis die Chancen und die Risiken rechtfertigt. Bei meinen Top-Aktien für 2021 werde ich trotzdem auf fair bewertete Wachstumsaktien setzen.

Top-Aktien mit Dividenden

Andererseits werde ich natürlich auch nicht aufhören, in Dividendenaktien zu investieren. Mein Einkommensportfolio giert ständig nach starken Möglichkeiten, um ein weiteres passives Einkommen zu generieren. Das wird sich 2021 ebenfalls nicht ändern.

Wie ich hier vorgehe? Genauer gesagt ist mein Vorgehen zweigeteilt: Einerseits sind günstige Dividendenaktien mit hohen Dividendenrenditen und Turnaround-Potenzial bei mir gefragt. Durch Reinvestitionen kann man sich außerdem ein moderates Dividendenwachstum selbst generieren. Das könnte langfristig auch weiterhin eine solide Aussicht auf Rendite bedeuten.

Andererseits ist es auch niemals verkehrt, auf starke und moderat bewertete Dividendenwachstumsaktien zu setzen. Wenn die Trends für das Wachstum weiterhin intakt sind, lauern hier in der Regel attraktive Gesamtrenditen. Sowie gleichzeitig wachsende Dividendenrenditen. Das ist ebenfalls ein Gesamtmix, der für Einkommensinvestoren attraktiv sein kann.

Das Thema passives Einkommen wird jedenfalls nicht irrelevant für mich und ich glaube, dass es weiterhin spannende Möglichkeiten gibt. Auch hier werde ich vermutlich weitere Top-Aktien im Jahr 2021 identifizieren.

Mein Ansatz: Immer unternehmensorientiert bleiben!

Egal ob Wachstum oder auch Dividende: Zu guter Letzt gibt es für beides noch eine finale Einschränkung. Egal was die Bewertung, den Trend oder auch die Marktperspektive angeht, ich bleibe unternehmensorientiert. Das heißt, das Geschäftsmodell muss mir stets gefallen, damit ich überhaupt ein Engagement in Erwägung ziehe.

Das ist ein finaler Filter, der für Foolishe Investoren bei jeder Investition gelten sollte. Eine günstige Bewertung mag zwar schön sein, auch ein mögliches Marktwachstum. Aber bloß das Unternehmen definiert letztlich, ob wir als Investoren auch hiervon profitieren können.

