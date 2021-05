Sociedad Minera Corona, Tochtergesellschaft von Sierra Metals in Peru, meldet Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2021

Konsolidierte Finanzergebnisse von Sierra Metals werden am 6. Mai 2021 veröffentlicht

(Alle Metallpreise in US-Dollar)

Sierra Metals Inc. (TSX:SMT) (BVL:SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder „das Unternehmen“) gibt die Einreichung des ungeprüften Jahresabschlusses der Sociedad Minera Corona S.A. („Corona“) sowie der Stellungnahme und Analyse des Managements (Management Discussion and Analysis, MD&A) für das erste Quartal 2021 („Q1 2021“) bekannt.

Image 1: Yauricocha Mine, Chumpe Plant Flotation Cells (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 81,8 % an Corona. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen und wurden nicht um die Minderheitsbeteiligung von 18,2 % bereinigt.

Corona-Highlights für das am 31. März 2021 zu Ende gegangene Quartal

Umsatzerlöse von 41,9 Mio. US-Dollar, entsprechend einer Steigerung um 24 % gegenüber Q1 2020.

Bereinigtes EBITDA von 16,2 Mio. US-Dollar, entsprechend einer Steigerung um 65 % gegenüber Q1 2020.

Verarbeitete Tonnen insgesamt 326.211, entsprechend einer Steigerung um 14 % gegenüber Q1 2020.

Nettoproduktionsertrag je Tonne gemahlenes Erz gestiegen um 8 % auf 128,10 US-Dollar.

Anstieg der Förderkosten je CuEqLb um 26 % auf 1,48 US-Dollar.

Anstieg der Förderkosten je ZnEqLb um 9 % auf 0,47 US-Dollar.

Anstieg der allgemeinen Unterhaltskosten (All-In Sustaining Cost, „AISC“) je CuEqLb um 18 % auf 2,65 US-Dollar.

Anstieg der allgemeinen Unterhaltskosten („AISC“) je ZnEqLb um 4 % auf 0,85 US-Dollar.

Verringerung der CuEqLb-Produktion um 21 % auf 15,9 Millionen Pfund.

Verringerung der ZnEqLb-Produktion um 9 % auf 49,9 Millionen Pfund.

Kassenbestand und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 68,0 Millionen US-Dollar zum 31. März 2021.

Betriebskapital von 93,7 Millionen US-Dollar zum 31. März 2021.

Die Mine Yauricocha erreichte in Q1 2021 einen um 14 Prozent höheren Erzdurchsatz als in Q1 2020, obwohl sie während des Berichtsquartals weiterhin mit verschiedenen betrieblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 konfrontiert war. Die Metallproduktion war (mit Ausnahme von Zink und Silber) rückläufig, da die Erzgehalte aufgrund eines Rückgangs der Tonnagebeiträge aus den hochgradigen Cuerpos-Chicos-Zonen zurückgingen. Auch in der kupferreichen Esperanza-Zone gab es einige betriebliche Probleme, die inzwischen behoben wurden. Der Umsatz in Q1 2021 stieg aufgrund der höheren erzielten Metallpreise, was zu einem Anstieg des operativen Cashflows und des bereinigten EBITDA in Q1 2021 führte. Die AISC pro Pfund Kupferäquivalent und Zinkäquivalent stiegen aufgrund eines Rückgangs der zahlbaren Pfund Kupferäquivalent um 21 Prozent und eines Rückgangs der zahlbaren Pfund Zinkäquivalent um 9 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal des Jahres 2020.

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, kommentierte: „Die Sicherheit unserer Belegschaft und der Gemeinden, in denen wir tätig sind, hat oberste Priorität. Die COVID-19-Pandemie hat uns vor verschiedene direkte und indirekte Herausforderungen gestellt, die unsere Fähigkeit beeinträchtigt haben, so effektiv wie erwartet zu arbeiten. Trotz dieser Herausforderungen hatten wir immer noch einen soliden Ertrag und ein bereinigtes EBITDA, was allerdings durch höhere Kosten aufgrund eines Rückgangs der Erzgehalte gedämpft wurde. Wir werden uns weiterhin durch die Herausforderungen und Probleme arbeiten und erwarten eine Verbesserung im weiteren Jahresverlauf.“

Er fuhr fort: „Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir den Erhalt der ITM-Genehmigung in den kommenden Monaten, was es uns ermöglichen wird, den Durchsatz um 20 Prozent zu steigern und mit der jährlich erlaubten erhöhten Kapazität von 3.600 Tonnen pro Tag zu arbeiten. Außerdem treiben wir die Fertigstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie weiter voran, in der eine Erhöhung der Tageskapazität auf 5.500 Tonnen ab 2024 untersucht wird. Darüber hinaus führen wir unsere Brownfield- und Greenfield-Explorationsprogramme fort. Im Gebiet zwischen den Zonen Esperanza und Cachi Cachi hatten wir vor Kurzem Erfolg mit der Entdeckung von hochgradigem Kupfer-, Silber- und Zinkoxidmaterial, wie wir in einer Pressemeldung vom 13. April 2020 berichtet haben.“

Er erklärte abschließend: „Minera Corona und die Mine Yauricocha verfügen weiterhin über eine starke Bilanz, welche die Investitionsausgaben und Wachstumsinitiativen des Unternehmens trägt, und obwohl wir gegenwärtig mit Herausforderungen durch COVID-19 konfrontiert sind, bleiben unsere mittelfristigen Pläne in Kraft.“

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte ungeprüfte Finanzkennzahlen für das am 31. März 2021 zu Ende gegangene Quartal:

(In tausend US-Dollar, ausgenommen Förderkosten und Umsatzerlöse Drei Monate bis pro Tonne) 31. März 2021 31. März 2020 Änd. % Umsatzerlös $ 41.925 33.718 24 % Bereinigtes EBITDA (1) 16.173 9.778 65 % Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 16.496 10.056 64 % Bruttogewinn 16.149 8.968 80 % Ertragssteueraufwand (6.842) (4.770) 43 % Nettoertrag 5.175 2.060 151 % Nettoproduktionserlöse je Tonne gemahlenes Erz (2) 128,10 118,22 8 % Förderkosten je Tonne gemahlenes Erz (2) 60,43 70,20 -14 % - Förderkosten je CuEqLb (2) 1,48 1,17 26 % Allgemeine Unterhaltskosten je CuEqLb (2) 2,65 2,24 18 % Förderkosten je ZnEqLb (2) 0,47 0,43 9 % Allgemeine Unterhaltskosten je ZnEqLb (2) $ 0,85 0,82 4 % (In tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. März 2021 31. Dezember 2020 Kassenbestand und Zahlungsmitteläquivalente $ 68.039 65.027 Aktiva 244.013 235.263 Passiva 57.048 53.473 Eigenkapital 186.965 181.790

(1) Das bereinigte EBITDA beinhaltet Anpassungen für Ressourcenerschöpfung und Abschreibungen, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzierungskosten, Zinserträge, aktienbasierte Vergütungen, Kursverluste (bzw. -gewinne) aus Fremdwährungen und Ertragssteuern; siehe Abschnitt „Non-IFRS Performance Measures“ (Nicht IFRS-konforme Leistungsmesswerte) im MD&A des Unternehmens.

(2) Allgemeine Unterhaltskosten (AISC) je verkauftes CuEqLb und allgemeine Unterhaltskosten (AISC) je verkauftes ZnEqLb sind nicht IFRS-konforme Kennzahlen und beinhalten Vertriebs-, Aufbereitungs- und Raffinierungskosten, Investitionsaufwendungen, allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten, jedoch keine Arbeitnehmer-Gewinnbeteiligungen, Abschreibungen und andere nicht zahlungswirksame Rückstellungen; Förderkosten je verkauftes CuEqLb und Förderkosten je verkauftes ZnEqLb, Nettoumsatzerlöse je Tonne gemahlenes Erz und Förderkosten je Tonne gemahlenes Erz sind nicht IFRS-konforme Kennzahlen; siehe Abschnitt „Non-IFRS Performance Measures“ (Nicht IFRS-konforme Leistungsmesswerte) im MD&A des Unternehmens.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zu den durchschnittlich erzielten Metallpreisen für das am 31. März 2021 zu Ende gegangene Quartal gegenüber dem Quartal bis zum 31. März 2020: