SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Alles beim Alten

Das in der letzten Analyse angesprochene mögliche Kaufsignal kam nie zustande. So kam es dann wie es kommen musste - die Aktie rutschte auf neue Jahrestiefs.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Nach den neuen Jahrestiefs unterhalb der 11,00 EUR-Marke konnte sich die Aktie in den vergangenen Tagen wieder recht deutlich erholen. Dabei kletterten die Titel der französischen Großbank zurück an den EMA50 im Tageschart.

Dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt hatte bereits in den Sommermonaten eine entscheidende Rolle als Widerstand auf der Oberseite ausgefüllt. So ist es dann auch wenig verwunderlich, dass die Aktie auch heute zunächst an diesem viel beachteten gleitenden Durchschnitt scheitert.

Ein prozyklisches Kaufsignal wäre ein Tageskurs oberhalb der 13,00 EUR-Marke und damit oberhalb des EMA50. Bis dahin kann ein erneutes abdriften nicht ausgeschlossen werden.

Unabhängig, sicher und auf Wunsch bei mehreren Brokern gleichzeitig traden. Funktioniert. Via Guidants. Zur Trading-Plattform

SG Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)