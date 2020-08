SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Vermeldet überraschend Milliardenverlust

Die im CAC40 gelistete französische Großbank kam heute mit Quartalszahlen die den Markt allerdings enttäuschten. Die Bank vermeldete einen Quartalsverlust von 1,26 Mrd. EUR nach einem Vorhjahresgewinn von 1,05 Mrd. EUR. Analysten hatten hier einen Gewinn von 13 Mio. EUR erwartet. Darüber hinaus musste die drittgrößte Bank Frankreichs Wertberichtungen im Investmentbanking und Asset Management vornehmen. Das kam an der Börse nicht besonders gut an - die Aktie verliert am Montag deutlich in einem ansonsten eher bullischen Gesamtmarkt.

Wie ist die Chartsituation einzustufen?

Nach der Erholung im Mai ging die Aktie in eine Seitwärtskonsolidierung über. Im Vorfeld der heute veröffentlichten Quartalszahlen gab die Aktie in den vergangenen beiden Handelswochen dann wieder deutlich nach, wie ein Blick auf den Tageschart belegt. Wusste da schon jemand vorher bescheid?

Mittlerweile sind die Jahrestiefs von Mitte Mai knapp unterhalb der 12,00 EUR-Marke schon wieder in Reichweite. Spätestens dort wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen. Prozyklische Kaufsignale entstehen hier allerdings erst bei einem Anstieg zurück über den EMA50 im Tageschart. Bis dahin ist der Wert nur etwas für antizyklisch agierende Marktteilnehmer.

SG Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)