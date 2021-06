Söder betont neue Geschlossenheit der Union - "Alles ist ausgeräumt"

Berlin (Reuters) - Bei der Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms der Union hat CSU-Chef Markus Söder betont, dass alle Differenzen zwischen CDU und CSU ausgeräumt seien.

"Alles ist verarbeitet. Alles ist ausgeräumt", sagte Söder am Montag in Berlin mit Hinweis auf den zurückliegenden Konkurrenzkampf mit CDU-Chef Armin Laschet um die Unionskanzlerkandidatur. Nachdem sich Laschet durchgesetzt hatte, waren in der CSU noch mehrfach Zweifel an der Eignung des CDU-Chefs als Spitzenmann für den Unions-Wahlkampf geäußert worden. Die Wähler könnten sich jetzt aber darauf verlassen, dass es zwischen Laschet und ihm "menschlich eine sehr solide und stabile Basis" gebe, betonte der CSU-Chef. Er unterstrich, dass der Kanzlerkandidat "eine sehr gute Performance" zeige. Geschlossenheit der Union sei nun sowohl inhaltlich wie personell garantiert.

Auch Laschet betonte, dass CDU und CSU mittlerweile an einem Strang zögen. Söder sagte, es werde zwar ergänzend noch einen Bayern-Plan geben. Dieser werde aber keinen Widerspruch zum gemeinsamen Wahlprogramm der Union enthalten, sondern besondere bayerische Anliegen vertiefen. Er werde den Bayernplan zuvor Laschet zeigen.