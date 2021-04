Söder betont nötige Geschlossenheit mit Laschet

Berlin (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder pocht auf ein möglichst geschlossenes Auftreten mit dem CDU-Vorsitzende Armin Laschet in den kommenden Wochen.

Auf die Frage, ob er als möglicher Kanzlerkandidat für die Union bereitstehe, wich Bayerns Ministerpräsident am Mittwoch im ZDF erneut aus. Er übernehme aber als CSU-Vorsitzender und Landeschef schon jetzt etwa im Koalitionsausschuss Mitverantwortung für Deutschland. Dort habe er die CSU als "konstruktiven Faktor" etabliert. Wichtig sei, dass Laschet und er in den kommenden Wochen "so stark wie möglich, so geschlossen wie möglich" aufträten.

Am Sonntag treten die beiden Parteivorsitzenden beim geschäftsführenden Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf. Fraktionschef Ralph Brinkhaus forderte eine Mitsprache der Fraktion bei der Entscheidung über den Kanzlerkandidaten. Er setze darauf, dass dies auch geschehe, sagte er im Deutschlandfunk. Zu Spekulationen, dass er selbst Kanzlerkandidat werden könne, sagte Brinkhaus, er vertraue darauf, dass sich die Parteichefs untereinander einigten.

In Umfragen liegt Söder weiter deutlich vor Laschet. Laut RTL/ntv-Trendbarometer von Forsa würden sich bei der Kanzlerpräferenz 38 Prozent für den CSU-Chef entscheiden, wenn seine Gegenkandidaten Robert Habeck (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) wären. Habeck käme gegen Söder auf 19, Scholz auf 13 Prozent. Sollte für die Grünen Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin werden, käme Söder auf 39 Prozent, Baerbock auf 20, Scholz auf 14 Prozent. Würde die Union allerdings mit dem CDU-Chef Laschet antreten, sehe das Ergebnis anders aus: Dann würden sich 22 Prozent für Habeck und jeweils 17 Prozent für Scholz und Laschet entscheiden. Sollte Baerbock für die Grünen antreten, käme sie laut Forsa auf 23 Prozent. 17 Prozent würden sich für Scholz, 16 Prozent für Laschet entscheiden. Allerdings wird in Deutschland ein Kanzler nicht direkt gewählt.