Söder: Es geht um Tausende von Jobs in der Autoindustrie

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich vor dem "Autogipfel" erneut für eine staatliche Kaufprämie für Autos mit modernen Verbrennungsmotoren ausgesprochen. Der CSU-Chef sagte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München: "Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft von vielen Tausenden von Arbeitsplätzen." Viele hätten den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Es gehe um eine Kernkompetenz der deutschen Industrie. Ein großer Teil des Wohlstandes in Bayern und Deutschland hänge am Auto.

Söder sagte, die moderne Generation von Autos mit Verbrennungsmotoren könne einen wesentlichen Beitrag leisten für mehr Klimaschutz im Vergleich zu den jetzigen Autos. Eine Prämie wäre das größte Anreizmodell. Er hoffe, dass noch Bewegung in die Debatte komme, sagte Söder. Er hoffe nicht, dass eine "nationale Fehlentscheidung" getroffen worden sei. Im Juni war eine Kaufprämie für Benziner und Diesel am Widerstand vor allem der SPD-Spitze gescheitert. Die Nachfrage ist in der Corona-Krise eingebrochen./ctt/DP/nas