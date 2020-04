Söder fordert umfassende Hilfen für Autobranche

München (Reuters) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine massive Unterstützung der Autobranche in der Coronakrise.

"Ich bin für eine sehr umfassende Strategie, wie wir der Automobilität helfen", sagte der CSU-Chef am Dienstag mit Blick auf die am Mittwoch geplante Konferenz der Regierungschefs der Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Die drei Länder, die sich bereits für Kaufprämien eingesetzt haben, verträten ähnliche Ansichten, sagte Söder. Er forderte, entsprechende Hilfen in ein Konjunkturprogramm einzubetten und dabei den Klimaschutz zu berücksichtigen.