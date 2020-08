Söder - Fußball mit Stadionbesuchern womöglich noch vor Weihnachten

Berlin (Reuters) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält Fußballspiele der Bundesliga mit Zuschauern im Stadion trotz der Coronavirus-Pandemie in eingeschränktem Rahmen noch in diesem Jahr für möglich.

"Das könnte noch vor Weihnachten der Fall sein", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag nach Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der 16 Länder. Dabei könne es aber nur um "kleine Möglichkeiten" gehen. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern soll laut dem Beschluss bis Ende Oktober einen Vorschlag zum "einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen" ausarbeiten.

Das generelle Verbot von Großveranstaltungen verlängerten Bund und Länder um drei weitere Monate bis Ende Dezember 2020. Für private Feiern zu Hause wurden keine bundesweit einheitlichen Höchstgrenzen für die Teilnehmerzahlen vereinbart. Merkel räumte ein, es gebe in den Ländern dazu "sehr unterschiedliche Vorstellungen, die man am heutigen Tag nicht zusammenbringen konnte". Dies sei auch "nicht so dramatisch", da derzeit Vieles noch im Freien stattfinde.