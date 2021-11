Söder: Keine Weihnachtsmärkte in Bayern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Bayern wird es in diesem Jahr laut der Staatsregierung keine Christkindlmärkte geben. Man werde alle Weihnachtsmärkte absagen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach Beratungen der CSU-Freie-Wähler-Koalition in München./gba/DP/ngu