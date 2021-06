Söder - München bereit für weiteres Europameisterschaftsspiel

Berlin (Reuters) - Die Stadt München wäre nach Angaben von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bereit, wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Variante Delta in Großbritannien ein weiteres Spiel der Europameisterschaft zu übernehmen.

"Es wäre klug, wenn die UEFA einen Plan B in der Tasche hätte", sagte Söder am Montag in Berlin. "München ist für alles bereit", fügte er hinzu. Hintergrund ist die wachsende Kritik, dass ausgerechnet in Großbritannien das Endspiel der Europameisterschaft stattfinden soll. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte Fans davon abgeraten, auf die Insel zu reisen. Wegen der dortigen Verbreitung der Delta-Variante müssen Reisende bei ihrer Ankunft in Deutschland für zwei Wochen in Quarantäne.

Söder unterstützt zudem, dass die Münchner Fußball-Arena beim Spiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch in den Regenbogenfarben beleuchtet wird, einem Symbol gegen die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gruppen. "Das ist ein Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht", sagte der CSU-Chef. Er würde das sehr unterstützen. Hintergrund ist ein neues ungarisches Gesetz gegen "Werbung" für Homosexualität, das heftige Kritik auslöste. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich in der Frage nicht festlegen. Die Beleuchtung des Münchner Stadions sei eine Frage der lokalen Verantwortlichen und der unabhängigen Sportverbände, sagte er in Berlin. Seibert verwies aber darauf, dass die EU-Kommission das ungarische Gesetz prüfe.

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto kritisierte den Plan. "Ich halte es für sehr schädlich und gefährlich, wen jemand Politik und Sport mischt", sagte er am Rande des EU-Außenministertreffens in Luxemburg. "Es gab andere Versuche dies in der Weltgeschichte zu tun und sie endeten sehr schlecht", sagte er, ohne Details zu nennen. Das müssten besonders die Deutschen wissen, fügte er aber hinzu.