Söder ruft Menschen im Kampf gegen Corona zum Durchhalten auf

PASSAU (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat die Menschen im Kampf gegen das Coronavirus weiterhin zum Mitmachen aufgefordert. "Durchhalten bitte", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Aschermittwochs-Rede. Man habe gemeinsam viel erreicht. "Es wird von Tag zu Tag besser." Die bisherigen Anti-Corona-Maßnahmen bezeichnete Söder dabei als alternativlos. Jedes andere Konzept sei gescheitert, sagte er mit Blick in viele andere Länder. Corona sei eine grundlegende Prüfung. Söder betonte aber: "Wir werden diese Prüfung bestehen, wir werden an dieser Prüfung nicht zerbrechen."/ctt/had/DP/men