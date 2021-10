Söder sieht klare Entscheidung für Ampel und nimmt Union aus Spiel

München/Berlin (Reuters) - Nach den Ankündigungen von Grünen und FDP für Sondierungen über eine Ampel-Koalition sieht CSU-Chef Markus Söder eine "klare Vorentscheidung".

Die Union komme nur wieder ins Spiel, wenn die Koalitionsbildung von SPD, Grüne und FDP scheitern sollte, sagte Söder am Mittwoch in München. "Wenn die Ampel scheitert, dann ist Scholz als Kanzlerkandidat gescheitert. Aber was keinen Sinn macht, ist Schattenverhandlungen zu führen", fügte er hinzu. Das gebiete auch die Selbstachtung der Union, die ernsthafte Jamaika-Gespräche angeboten habe, sich nun aber nicht "in einer Art Dauer-Wartestellung" befinden werde.

"Die Entscheidung ist jetzt gefallen", sagte Söder und verwies darauf, dass FDP und Grüne auch parallel Dreier-Gespräche mit SPD und Union hätten führen können. Dies sei aber von beiden Parteien nicht gewollt gewesen. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, die CSU habe Jamaika hintertreiben und Druck auf die CDU ausüben wollen. Er habe mit CDU-Chef Armin Laschet in den vergangenen Tagen sehr eng und gut zusammengearbeitet. Er kritisiere Indiskretionen aus den Sondierungen, die "genervt" hätten und völlig unnötig gewesen seien.

Jamaika hätte nach Ansicht von Söder "eine gute Chance zur wirklichen Modernisierung des Landes" bedeutet. Zugleich betonte er aber die Differenzen zu den Grünen etwa bei der Migrationspolitik, der europäischen Verschuldung, der Drogenpolitik oder der Landwirtschaft.