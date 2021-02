Söder spricht sich klar für Koalition mit FDP im Bund aus

Berlin (Reuters) - Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich klar für eine Koalition der Union mit der FDP auf Bundesebene ausgesprochen und die Grünen scharf kritisiert.

"Die FDP wäre immer der prioritäre Partner, wenn es reicht", sagte Söder beim virtuellen politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. Er betonte, FDP-Parteichef Christian Lindner sei ein "sehr seriöser Partner". Eine Koalition mit den Grünen sei möglich, aber "nicht einfach", sagte Söder und fügte hinzu: "Das derzeitige Programm, das sie haben, ist nicht koalitionsfähig."

Mit Blick auf die Diskussion über eine Einschränkung von Einfamilienhäuser-Neubauten sagte der bayerische Ministerpräsident: "Dies ist eigentlich das typische linke Gesicht der Grünen, das wollen wir eigentlich nicht." Sein Bundesland stehe aus ökologischer Sicht gut da. "Bayern ist ein grünes Land, ohne Grüne im Amt", sagte Söder. Der Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, warf ihm und der CSU Verfehlungen in der Klima- und Verkehrspolitik vor. "Das sind keine Verbündeten, sondern das sind de facto Saboteure - und Saboteure können wir nicht brauchen", sagte Hofreiter beim Politischen Aschermittwoch der bayerischen Grünen in München.

Den derzeitigen Regierungspartner SPD erwähnte Söder in seinen Koalitionsüberlegungen für die Bundestagswahl im September nicht. In einem anderen Zusammenhang sagte er aber: "Mir kommt die SPD manchmal vor wie Schalke 04 (...) ein großer Name, tolle Geschichte, aber echt schlechtes Spiel." Söder warf den Sozialdemokraten "uralte Konzepte" mit höheren Steuern und mehr Schulden vor. Zu beidem sage die CSU nein. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mache zwar "einen seriösen Eindruck". Der Vize-Kanzler sei aber umgeben von "den Linken in seiner Partei".

"ARMIN UND ICH WERDEN ALLES DAFÜR TUN"

Söder ergänzte, am liebsten wäre ihm eine absolute Mehrheit von CDU/CSU. Mit Blick auf den neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet sagte er: "Armin und ich werden alles dafür tun, damit es klappt." Laschet hatte zuvor als erster CDU-Vorsitzender überhaupt ein Grußwort an den politischen Aschermittwoch der Schwesterpartei gerichtet. Darin beschwor Laschet mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Bund und in mehreren Bundesländern die Einheit von CDU und CSU.

Auch Laschet hat bereits mehrfach betont, dass die FDP sein bevorzugter Koalitionspartner wäre. Als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident regiert er in einem schwarz-gelben Bündnis. Beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsrates Baden-Württemberg hatte sich Laschet von den Grünen distanziert. FDP-Chef Lindner ging in einem Beitrag für den politischen Aschermittwoch wie Söder hart mit den Grünen ins Gericht: "Mancher hat den Eindruck bekommen, in der Pandemiepolitik waren die Grünen sehr nachsichtig mit der Regierung Merkel", sagte Linder. Die Grünen wollten in einer "Schleimspur" an die Regierung.