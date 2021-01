Söder will Impfpflicht für Pflegekräfte prüfen - Heil dagegen

Berlin (Reuters) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will eine Impfpflicht für Pflegekräfte prüfen lassen.

"Darüber müssen wir diskutieren", sagte der CSU-Chef am Dienstag im ZDF und verwies auf eine relativ geringere Impfbereitschaft unter Pflegekräften. Heimbewohner müssten besonders geschützt werden, zudem gebe es auch eine Impfpflicht für Masern, betonte Söder. Der Ethikrat müsse deshalb eine Empfehlung abgeben, "für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre", sagte er zudem der "Süddeutschen Zeitung". Impfen müsse als "Bürgerpflicht angesehen werden. Im ZDF betonte Söder aber: Eine allgemeine Impfpflicht wird und soll es nicht geben." Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bekräftigte dagegen bei RTL/ntv die Position der Bundesregierung, die eine Impfpflicht generell ablehnt. "Im Moment über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbietet sich", sagte er.

Söder forderte zudem weitere Anstrengungen, um die Produktion von Impfstoffen in Deutschland zu erhöhen. Man sei in einem "Wettlauf mit der Zeit" beim Impfen, vor allem wenn man an die sehr viel ansteckendere Mutation des Virus denke, das sich auch in den Niederlanden mittlerweile ausbreite. "Wir sind Pharmaland in Deutschland", sagte er. Da müsse es möglich sein, mehr Produktionsstätten zu mobilisieren, die für Deutschland und Europa Impfstoffe produzierten. Auch der Staat könne dabei helfen. Der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech wird in Marburg ein weiteres Werk eröffnen. Die Bundesregierung ist bereits mit der Pharmabranche im Gespräch, verweist allerdings darauf, dass es nicht einfach sei, eine hochkomplexe Impfstoff-Produktion in neuen Fabriken schnell zu ermöglichen.