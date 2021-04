Söder will schnelle Rückkehr zur Schuldenbremse ohne Investitionskürzung

Berlin (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder hat sich für eine schnelle Rückkehr zur Schuldenbremse ausgesprochen, die aber nicht zu Lasten von Investitionen gehen dürfe.

"Ich glaube, dass wir das Ziel haben müssen, die Schuldenbremse so bald wie möglich wieder einzuhalten, aber nicht so, dass wir Investitionen damit runter fahren", sagte Bayerns Ministerpräsident am Mittwoch bei einem virtuellen Auftritt beim Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). Investitionen seien das Wichtigste. Ob er dafür eine Neuregelung der Schuldenbremse befürwortet, ließ Söder offen. Zuvor hatte Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet eine Änderung der Schuldenbremse im Grundgesetz abgelehnt.

Söder lehnte zudem Steuererhöhungen und auch die von den Grünen geforderte Vermögenssteuer ab. Diese sei ein Substanzeingriff. Auch die Befürworter argumentierten zudem gar nicht mehr mit Mehreinnahmen, sondern einer "imaginären Gerechtigkeitsdebatte", fügte der Ministerpräsident hinzu. Wenn man international nun von einer Unternehmens-Mindeststeuer von 21 Prozent spreche, wolle er aber auch, dass die höheren deutschen Steuersätze dann angepasst würden, fügte der CSU-Chef hinzu. Es sei bewiesen, dass niedrigere und nicht höhere Steuern zu mehr Steuereinnahmen führten.