Mit dem neuen Kapital soll die Kommerzialisierung der Enzymatic DNA Printing Platform des Unternehmens beschleunigt werden

Sofinnova Partners war der erste institutionelle Investor des Unternehmens und leitete dessen Seed-Phase im Jahr 2016

Sofinnova Partners, ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Biowissenschaften mit Sitz in Paris, London und Mailand, gab heute bekannt, dass sein Portfoliounternehmen DNA Script im Rahmen einer Serie-C-Finanzierung unter der Leitung globaler Top-Investoren 142 Mio. € (165 Mio. $) eingeworben hat, wodurch sich der insgesamt bisher eingeworbene Betrag des Unternehmens auf 236 Mio. € (280 Mio. $) erhöht. DNA Script ist ein Pionier auf dem Gebiet der enzymatischen DNA-Synthese (EDS) und des DNA-Drucks auf Abruf. Die neuen Mittel werden zur beschleunigten Expansion und Kommerzialisierung der revolutionären SYNTAX-Plattform des Unternehmens und zur Erweiterung des EDS-basierten Produktportfolios verwendet.

DNA Script ist führend auf dem Gebiet der enzymatischen DNA-Synthese und hat eine revolutionäre Plattform entwickelt, die das Drucken von DNA im eigenen Haus mit einem nachhaltigen Verfahren ermöglicht, das den Einsatz giftiger organischer Chemikalien überflüssig macht. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens für DNA-Druck verkürzt die Wartezeiten erheblich, da Labore jeder Größe vom eigenen Standort aus die volle Kontrolle über ihren DNA-Druckbedarf ausüben können – als hätten sie einen eigenen Drucker. Da die Wissenschaftler nicht mehr von Drittanbietern abhängig sind, profitieren sie von einer einzigartigen Kontrolle und Autonomie, was letztlich zur Innovationsbeschleunigung beiträgt.

Joško Bobanović, Partner at Sofinnova Partners, sagte: „Als erster institutioneller Investor in DNA Script freut es uns ungemein, von Anfang an Teil des Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens gewesen zu sein. Dieser Meilenstein bestätigt unsere frühe Überzeugung von der Stärke des Teams und der Tragweite seiner Vision, eine etablierte chemische Technologie durch den Einsatz von Biotechnologie zu revolutionieren. Das überwältigende Interesse der weltweiten Gemeinschaft bestätigt unseren langjährigen Glauben an die Einzigartigkeit und das Potenzial der Technologie des Unternehmens, die Art und Weise der DNA-Synthese durch Nachahmung der Natur grundlegend zu verändern und dabei komplett nachhaltig vorzugehen.“

Thomas Ybert, Mitbegründer und CEO von DNA Script, erklärte: „Sofinnova Partners war unser erster institutioneller Investor und von Anfang an von unserer Vision überzeugt. Die tatkräftige Rolle von Sofinnova Partners während kritischer Finanzierungsrunden in der Frühphase und als aktives Mitglied unseres Verwaltungsrats hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir uns schnell zu einem globalen Unternehmen entwickeln und erstklassige Investoren aus aller Welt gewinnen konnten.“

Die Strategie „Sofinnova Industrial Biotech“ ist Teil der Multi-Fonds-Investitionsplattform von Sofinnova, die die gesamte Wertschöpfungskette der Biowissenschaften abdeckt. Diese stark fokussierte Strategie zielt darauf ab, in Start-ups zu investieren, die sich mit Fragen der globalen Nachhaltigkeit in den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft, Chemie und Werkstoffe befassen.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Spezialisierung im Bereich der Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt mit umfassendem wissenschaftlichem, medizinischem und unternehmerischem Know-how. Sofinnova Partners engagiert sich aktiv für den Aufbau von Unternehmen durch Investitionen entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette, von Investitionen in der Anfangsphase bis hin zu späteren Phasen. Das Unternehmen setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Unternehmern als Lead- oder Ankerinvestor, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die einen potentiell positiven Effekt auf unsere gemeinsame Zukunft haben werden.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist ein fest etabliertes Risikokapitalunternehmen in Europa. Mit 50 Jahren Erfahrung hat es über 500 Unternehmen mitfinanziert und Marktführer auf der ganzen Welt geschaffen. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sofinnovapartners.com

Über DNA Script

DNA Script, 2014 gegründet, ist ein bahnbrechendes Life-Science-Technologieunternehmen, das eine neue, schnellere, leistungsfähigere und vielseitigere Methode zur Entwicklung und Herstellung von Nukleinsäuren entwickelt. Das Unternehmen hat eine Alternative zur herkömmlichen DNA-Synthese entwickelt, die als Enzymatische DNA-Synthese (EDS) bezeichnet wird, und macht diese Technologie mit dem ersten Tischgerät für die enzymatische Synthese, dem SYNTAX-System, auch für Labore zugänglich. DNA Script bringt die DNA-Synthese zurück ins Labor und transformiert damit die biowissenschaftliche Forschung durch innovative Technologie, die den Forschern eine bislang nie gekannte Kontrolle und Autonomie verleiht. www.dnascript.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211026006315/de/

Bommy Lee Head of Communications, Sofinnova Partners blee@sofinnovapartners.com

+33 (0) 6 47 71 38 11

Nordamerika RooneyPartners LLC Kate Barrette

kbarrette@rooneypartners.com +1 212 223 0561

Frankreich StrategiesImage Anne Rein

anne.rein@strategiesimage.com +33 (0) 6 03 35 92 05

Italien Havas PR Milan Rafaella Casula

rafaella.casula@havaspr.com +39 (0) 345 3780834