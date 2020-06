SoftBank ist bei der Investitionsrunde der Tochtergesellschaft für autonomes Fahren von Didi Chuxing ganz vorne

SoftBank gab heute bekannt, dass sie eine Investition von mehr als 500 Millionen US-Dollar in ein Tochterunternehmen des chinesischen Unternehmens Didi Chuxing durchführen wird.

Softbank wird über ihr neues Vehikel, den Vision Fund 2 investieren, kündigte Didi Chuxing an. Dies ist das erste Mal, dass die Sparte für autonomes Fahren von Didi Chuxing Geld aus externen Quellen sammelt und ist die größte Finanzierungsrunde von allen Unternehmen im Bereich autonomes Fahren in China. Das Unternehmen hat die implizite Bewertung nach der Investition von Softbank nicht bekannt gegeben.

Der Erlös wird für die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz der autonomen Fahrzeuge sowie für die Forschung und Entwicklung von Selbstfahrtechnologie verwendet. Didi Chuxing plant außerdem, einen Teil der Gelder zur Beschleunigung der Entwicklung von Selbstfahrdiensten in bestimmten Bereichen in China und international zu verwenden. Didi hat Testlizenzen für offene Straßen in Peking, Shanghai und Suzhou in China und in Kalifornien in den USA.

Die Investition von SoftBank in Didi Chuxing fällt in eine Zeit, in der der japanische Technologieriese mit massiven Verlusten aus den Fehlinvestitionen seines ersten Vision Fund zu kämpfen hat. Im März kündigte die Tech-Aktie Pläne an, 41 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten zu verkaufen, um Aktien zurückzukaufen und Bargeld zu sparen. Unter den Vermögenswerten, die angeblich zum Verkauf stehen, befindet sich auch seine Beteiligung an T-Mobile, die es nach der Fusion des Telekommunikationsunternehmens mit Sprint erhalten hat.

Für das Finanzjahr, das am 31. März endete, meldete der Vision Fund einen Verlust von 1,9 Billionen Yen oder fast 18 Milliarden US-Dollar, was zum großen Teil auf die Abschreibungen auf seine Investitionen in WeWork und Uber Technologies zurückzuführen ist. Trotz der Verluste hat der CEO von SoftBank, Masayoshi Son, gelobt, weiterhin in die Technologieführer von morgen zu investieren. Son glaubt fest daran, dass Didi Chuxing auf dieser Liste steht.

Dieser Artikel wurde von Donna Fuscaldo auf Englisch verfasst und am 29.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool empfiehlt T-Mobile US und Uber Technologies.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images