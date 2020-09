Softbank verkauft Chip-Designer Arm für rund 40 Milliarden Dollar an Nvidia

Tokio (Reuters) - Der japanische Technologie-Investor Softbank verkauft den britischen Chip-Designer Arm Holdings für mehr als 40 Milliarden Dollar an den US-Konzern Nvidia.

Durch den Verkauf wird das Chipherstellerunternehmen Nvidia alle Anteile von Arm gegen einen Mix aus Bargeld und Aktien erwerben, wodurch SoftBank und sein Vision Fund einen Anteil an Nvidia zwischen 6,7 und 8,1 Prozent erhalte, teilte Softbank am Montag mit. Arms selbst stellte keine Computerchips her. Es vergibt vielmehr Lizenzen für die dahinter liegende Technologie. Diese kommt in nahezu allen mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets zum Einsatz. Es geht aber auch um Prozessoren für Autos und Datencenter-Dienstleistungen. Nvidia wiederum ist bekannt für seine Grafik-Chips für Videospiele, ist aber auch in Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz und selbstfahrender Autos unterwegs. Softbank hatte Arm im Jahr 2016 für 32 Milliarden Dollar erworben.