Softing kündigt Dividende an

Die Softing AG (ISIN: DE0005178008) will eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro für das Geschäftsjahr 2019 ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Dies entspricht der gesetzlichen Mindestdividende, auf welche die Aktionäre Anspruch haben. Ursprünglich war eine Anhebung der Dividende geplant. Im Vorjahr wurden 0,13 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Kursniveau von 5,68 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 0,70 Prozent.

Ein Teil der ursprünglich geplanten Dividende soll für ein Aktienrückkaufprogramm verwendet werden. Hierzu wurde zunächst ein Betrag von 0,5 Mio. Euro bereitgestellt. Im Zeitraum vom 15. April 2020 bis zum 30. April 2021 sollen bis zu 90.000 Aktien erworben werden.

Die Hauptversammlung der Softing AG soll in diesem Jahr zum ursprünglich vorgesehenen Termin am 6. Mai als rein virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz von Aktionären und Aktionärsvertretern durchgeführt werden.

Softing wurde 1979 als Ingenieurbüro gegründet und ist heute als Anbieter von Hard- und Software in den Geschäftsbereichen Automotive, Industrial sowie IT Networks tätig. Softing hat seinen Hauptsitz in Haar bei München.

Redaktion MyDividends.de