Softing schüttet höhere Dividende aus

Die Softing AG (ISIN: DE0005178008) will eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro für das Geschäftsjahr 2021 ausschütten. Im Vorjahr wurden 0,04 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Kursniveau von 6,02 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 1,66 Prozent.

Die Hauptversammlung der Softing AG soll am 6. Mai 2022 stattfinden. Der Umsatz des Unternehmens kletterte im Geschäftsjahr 2021 nach 77,6 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 84,7 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf 3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro) und das Konzernergebnis (IFRS) verbesserte sich nach -4,6 Mio. Euro im Jahr 2020 auf nun -0,1 Mio. Euro. Das Ergebnis (IFRS) je Aktie betrug -0,01 Euro nach -0,50 Euro im letzten Jahr.

Softing wurde 1979 als Ingenieurbüro gegründet und ist heute als Anbieter von Hard- und Software in den Geschäftsbereichen Automotive, Industrial sowie IT Networks tätig. Softing hat seinen Hauptsitz in Haar bei München.

Redaktion MyDividends.de