SoftServe erlangt „Law and Government Expertise“ im Partner Advantage Program von Google Cloud

Premier Partner von Google Cloud wird für die Befähigung des öffentlichen Sektors zur Verbesserung von Bürgerservices und Bildung, Steigerung der betrieblichen Effizienz und Realisierung bewährter Innovationen mit Google Cloud anerkannt

SoftServe, ein führendes Unternehmen für digitale Kompetenz und Beratung und Google Cloud Premier Partner, hat die Auszeichnung „Law and Government Expertise“ im Partner Advantage Program von Google Cloud erhalten. „Law and Government Expertise“ wird an Partner vergeben, die Kundenerfolg im öffentlichen Sektor einschließlich der Behörden nachweisen können. Mit dieser Expertise wird bestätigt, dass SoftServe über die Erfahrung und die erweiterten Ressourcen für Technologielösungen mit Google Cloud verfügt, die für die Schaffung und Ermöglichung von langfristigem Wachstum im öffentlichen Sektor für die Kunden nötig sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210217005984/de/

„SoftServe bringt seine Kompetenzen für differenzierte Lösungen und seine branchenübergreifende Expertise in Partnerschaft mit Google Cloud ein, um Herausforderungen des öffentlichen Sektors anzugehen. Unternehmen können so ständig neue Technologien übernehmen, um günstiger und effizienter bessere Services zu liefern“, sagte Andrew Greene, Associate Vice President Cloud Partnerships & Alliances bei SoftServe.

Mesquite Independent School District (ISD) ist ein Schulbezirk in Mesquite, Texas, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau einer inspirierenden, innovativen Lern-Community liegt, in der die Schüler/innen unterrichtet und befähigt werden, Spitzenleistungen zu erzielen. Mesquite ISD und SoftServe haben in Zusammenarbeit mit Google Cloud das Tool Ayo für kooperatives Lernen entwickelt. Schüler/innen und Lehrkräfte werden damit bei der Anwendung eines neuen, individualisierten Ansatzes zum Lernen unterstützt.

„Ich freue mich sehr über die Richtung, die mit dem Projekt Ayo seit unserer anfänglichen Vision eingeschlagen wurde: Wir wollten den Lernprozess für die Schüler/innen und Lehrkräfte und die Community im Mesquite ISD neu gestalten. Über die Plattform Ayo können wir den Schüler/innen dabei helfen, sich nach den 12 Schuljahren weiterzuentwickeln und sie auch nach ihrem Abschluss weiter unterstützen. Dafür gibt es maßgeschneiderte Lernprogramme, mit denen wir ihnen dabei helfen zu entdecken, wo sich ihre Leidenschaften und Begabungen decken“, sagte Dr. David Vroonland, Superintendent of Schools bei Mesquite ISD. „Die Zusammenarbeit mit SoftServe an diesem Projekt war wesentlich für den frühen Erfolg, den wir beobachten konnten. Ich freue mich auf das, was die Zukunft auf Grundlage dieser innovativen Zusammenarbeit noch für das öffentliche Schulwesen bringen wird.“

SoftServe verfügt über umfassende technische Expertise mit der Modernisierung von Infrastruktur, intelligenten Analysen und der Modernisierung von Anwendungen, mit deren Hilfe öffentliche Stellen jede Phase der digitalen Transformation managen können. Hierbei wird die Skalierbarkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit von Google Cloud genutzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cloud Partnerseite von SoftServe.

Über SoftServe

SoftServe ist Experte im digitalen Sektor, der auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten.

SoftServe bietet offene Innovation – von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden.

Besuchen Sie unsere Webseite, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210217005984/de/

Paul Jones

Senior Manager, Analyst und Public Relations

pjone@softserveinc.com



512 796 7358