SoftServe und SingularityDAO arbeiten zusammen, um Softwarelösungen für Krypto-Assets zu entwickeln

Die Unternehmen werden Computing-Lösungen der Enterprise-Klasse in Blockchain und dezentrale Finanzen einbringen

SoftServe, eine führende digitale Größe und Beratungsfirma, hat sich mit SingularityDAO zusammengetan, um Computerlösungen der Enterprise-Klasse für Blockchain und dezentrale Finanzen bereitzustellen. SingularityDAO bringt KI-gestütztes Portfoliomanagement in den Krypto-Raum, ähnlich dem von Hedgefonds im traditionellen Finanzwesen, jedoch ohne die Barrieren, die Main Street-Investoren an der Teilnahme hindern.

„Diese Allianz bringt beispiellose Innovation und Software-Expertise in Krypto ein“, sagte Chris Poulin, CTO bei SingularityDAO. „SoftServe ist führend bei IT-Services und -Beratung für Data-Engineering-Infrastruktur, -Systeme und -Sicherheit auf Netzwerkebene sowie Best Practices im Softwareentwicklungslebenszyklus. Mit der Expertise von SingularityDAO in Kryptowährungsmarktdaten und DeFi Best Practice ist SoftServe in der Lage, einen größeren Teil des IT-Bereitstellungsmarktes in der aufstrebenden Kryptowährungskategorie zu erobern.“

„Ich glaube, dass wir uns aufgrund von Kryptowährungen einer tektonischen Verschiebung in der Welt nähern“, sagte Alex Chubay, CTO bei SoftServe. „Projekte im Krypto- und Web-3-Bereich verdienen aufgrund ihrer hohen Innovationsrate und ihres Potenzials, einen großen Einfluss auf das Gefüge unserer Gesellschaften zu erzielen, unsere besondere Aufmerksamkeit. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere Position beim Aufbau neuer dezentraler Finanzinstrumente zu stärken und unsere KI-Expertise auf Blockchain, De-Fi und Krypto anzuwenden, um SoftServe letztendlich an die Spitze dieses Bereichs zu bringen.“

Mit der Digitalisierung des globalen Finanzsystems nimmt die Einführung dezentraler Finanztechnologien in Unternehmen schnell zu, was die Nachfrage nach aufstrebenden Technologien ankurbelt. Durch die Nutzung praktischer Erfahrungen in KI, ML, Blockchain usw. werden SoftServe und SingularityDAO diese Nachfrage in reale Anwendungsfälle im De-Fi/Krypto-Bereich umwandeln.

„Die Mission von SingularityDAO, Qualitätstools für Hedgefonds zu demokratisieren, ist nicht einfach“, sagte Marcello Mari, CEO von SingularityDAO. „Sie erfordert die Expertise einiger der weltweit führenden Akteure in den Bereichen Data Science, -Engineering und Dateninfrastrukturbau. Schon bei unserem ersten Treffen war klar, dass SoftServe genau der Top-Player ist, den wir gesucht haben. Ich glaube, dass es selten vorkommt, dass die Absichten und Ansichten bei einem so großen Unternehmen so aufeinander abgestimmt sind. Gemeinsam werden wir die Backend-Dateninfrastruktur für die Analytik der Kryptowelt aufbauen.“

SingularityDAO baut ein fortschrittliches Set von Tools für Krypto- und De-Fi-Marktanalysen auf, die verwendet werden, um die Marktbedingungen zu beurteilen und fundierte Entscheidungen mithilfe von KI zu treffen. SoftServe wird daran arbeiten, zu gewährleisten, dass die von SingularityDAO eingesetzte KI schnell und kohärent saubere und zuverlässige Daten erhält. SoftServe wird sich auch auf bewährte Sicherheitspraktiken konzentrieren, um den von SingularityDAO verwalteten Transaktionsbestand im Wert von mehreren Millionen Dollar zu schützen und zu gewährleisten, dass die Transaktionen den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

