SoftServe wird von der Everest Group als wichtiger Wettbewerber bei Analysediensten für das Gesundheitswesen eingestuft

Das Unternehmen wurde für seine umfassende fachliche Kompetenz, die hervorragende Ausführung und das Portfolio an eigenen Angeboten im Bereich der Gesundheitsanalyse ausgezeichnet

SoftServe, ein führendes Beratungsunternehmen mit digitaler Kompetenz, ist von der Everest Group als einer der wichtigsten Anbieter von Analysedienstleistungen im Gesundheitswesen ausgezeichnet worden. Dies geht aus dem PEAK Matrix® Assessment 2022 der Everest Group für Analysedienstleistungen im Gesundheitswesen hervor. Dies ist das erste Jahr, in dem SoftServe an der jährlichen Auswertung des Marktes für Analysedienstleistungen im Gesundheitswesen durch die Everest Group teilgenommen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211207006222/de/

SoftServe Positioned as a Major Contender in Healthcare Analytics Services by Everest Group (Graphic: Business Wire)

„Unsere Positionierung als ‚Major Contender‘ im Bereich Healthcare Analytics ist eine Bestätigung unserer starken Fach- und Technologiekompetenz im Gesundheitswesen und unserer Fähigkeit, die Geschäftsergebnisse im gesamten Gesundheitswesen voranzutreiben“, sagte Adam Gabrault, Executive Vice President des Bereichs Healthcare und Life Sciences bei SoftServe. „Wir danken unseren Kunden für ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit und werden uns auch weiterhin unermüdlich dafür einsetzen, unseren Kunden im Gesundheitswesen als vertrauenswürdiger Berater und Technologiepartner einen Mehrwert zu bieten, damit sie ihre datengestützte Entscheidungsfindung mit den sich wandelnden Anforderungen des Gesundheitswesens abstimmen können.“

Das „Healthcare Analytics Services PEAK Matrix Assessment 2022“ konzentriert sich auf die Markttrends für Analysedienstleistungen im Gesundheitswesen und bietet eine Vergleichsbewertung von 25 Dienstleistungs- und Technologieanbietern auf der Grundlage von Faktoren wie Vision, Fähigkeiten/Funktionalität, Talentverfügbarkeit, Markterfolg/Wirkung und Kosten. Die Bewertung basiert auf dem jährlichen RFI-Prozess der Everest Group für das Kalenderjahr 2021 und umfasst den Austausch mit führenden Dienstleistungsanbietern, die Überprüfung von Kundenreferenzen und die laufende Analyse des Marktes für Analysedienstleistungen im Gesundheitswesen.

SoftServe wurde aufgrund seiner starken Ausführungsfähigkeiten in der gesamten Wertschöpfungskette bei Analysen und einer guten Zusammensetzung von Plattformen, die den gesamten Analysebereich von der Datenverwaltung bis zur fortgeschrittenen Analyse abdecken, als einer der wichtigsten Wettbewerber eingestuft. Die Everest Group verweist außerdem auf die Investitionen von SoftServe in die Stärkung der Fachkompetenz durch die SoftServe University, professionelle Zertifizierungen und ein eigenes Kompetenzzentrum. Der Bericht hebt auch die von den Kunden anerkannte hervorragende Leistungserbringung von SoftServe und die Qualität der Mitarbeiter als Hauptstärken des Unternehmens hervor.

„Analytik hat sich für Unternehmen im Gesundheitswesen zu einem langfristigen Thema entwickelt, da sie ihren Wandel hin zu einer wertorientierten Versorgung, einer besseren Erfahrung für die Beteiligten und einer verbesserten Qualität der Versorgung vorantreiben. Die Unternehmen nutzen sie jetzt, um die finanziellen und pflegerischen Ergebnisse sowie die betriebliche Effizienz zu verbessern“, sagte Chunky Satija, Practice Director bei der Everest Group. „SoftServe ist mit seinen Investitionen in den Aufbau von Plattformen und Akzeleratoren wie der Human360°-Plattform und Patient Leakage Analytics gut positioniert, um Unternehmen auf ihrem analytischen Weg zu unterstützen. Dank des auf geistigem Eigentum basierenden Angebotsportfolios, der starken Umsetzungskapazitäten und der Qualität der Mitarbeiter wurde SoftServe im Healthcare Analytics Services PEAK Matrix® Assessment 2022 der Everest Group als einer der wichtigsten Wettbewerber positioniert.“

Einen Auszug aus dem Healthcare Analytics Services PEAK Matrix Assessment 2022 finden Sie hier. Mehr über die Angebote von SoftServe im Gesundheitswesen erfahren Sie auf der Seite zu Healthcare & Life Sciences im Web-Auftritt des Unternehmens.

Über SoftServe

SoftServe ist ein Beratungsunternehmen mit digitaler Kompetenz, das auf dem neuesten Stand der Technik tätig ist. Wir präsentieren, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einem einfühlsamen, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211207006222/de/

Ansprechpartner für Medien bei SoftServe



Paul Jones

Senior Manager, Analyst und Public Relations

pjone@softserveinc.com

Andrew Kavka

Leitender Analyst und PR-Spezialist

akavk@softserveinc.com