SOFTWARE AG - Bullen melden leise Ansprüche an

Software AG - WKN: A2GS40 - ISIN: DE000A2GS401 - Kurs: 33,420 € (XETRA)

Die Aktie der Software AG fiel nach einem Hoch bei 49,80 EUR aus dem Januar 2018 deutlich ab. Erst die Unterstützungszone zwischen 22,10 und 21,53 EUR gab der Aktie im März 2020 Halt.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Nach einem Tief bei 21,60 EUR startete eine starke Rally. Im Mai kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2020. Anschließend kletterte der Aktienkurs an den Widerstand bei 44,50 EUR, der sich allerdings Anfang September als zu hohe Hürde herausstellte.

In den letzten Wochen stand der Wert deutlich unter Druck. Es kam zu einem Rückfall auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2020 bzw. auf das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung von März bis September. Dieses Retracement liegt bei 31,00 EUR. In der letzten Woche kam es an diesem Unterstützungsbereich zu Käufen, die aber bisher keine Fortsetzung finden. Der Widerstand bei 35,03 EUR bleibt bisher unangetastet.

Rally schon gestartet?

Die Aktie der Software AG hat die Chance auf eine Stabilisierung und sogar den Start einer neuen Rally. Ein Anstieg per Wochenschlusskurs über 35,03 EUR würde den Bullen etwas mehr Sicherheit verschaffen. Ein Anstieg bis ca. 44,50 EUR wäre dann möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 31,00 EUR kommen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Ein Rückfall in Richtung 22,10-21,53 EUR würde dann in den Bereich des Möglichen rücken.

Zusätzlich lesenswert:

RWE - Die Trauben hängen hoch

CONTINENTAL - Quartalszahlen sorgen für Gewinnmitnahmen

SIXT - Bringen die Zahlen morgen den charttechnischen Durchbruch?

Software AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)