Software AG: Gleich mehrere Interessenten strecken die Finger nach den Darmstädtern aus – Aktie steigt

Ein kolportiertes Kaufinteresse für die Software AG hat den Kurs der Aktie am Freitag auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober getrieben. An der Spitze des MDax schnellten die Papiere des Software-Entwicklers um neun Prozent auf 39,50 Euro nach oben. Sie ließen die 200-Tage-Linie hinter sich, an der sie zuletzt wiederholt gescheitert waren.

Gleich mehrere Investoren wie etwa CVC Capital Partners, Silver Lake Management und Thoma Bravo hätten Interesse an einem Angebot für die Darmstädter signalisiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beratungen befänden sich allerdings noch im Anfangsstadium und es sei unklar, ob eine der Firmen tatsächlich ein formelles Angebot abgeben werde, hieß es weiter.

Bereits vergangene Woche waren Spekulationen über die Zukunft der Software AG ans Tageslicht gekommen. Eine der im Raum stehenden strategischen Optionen sei der Verkauf des Unternehmens, hatte es geheißen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

