Software AG hält die Dividende stabil

Die Darmstädter Software AG (ISIN: DE000A2GS401) will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,76 Euro ausschütten, wie das Unternehmen bereits am Freitag mitteilte. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,76 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 32,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,34 Prozent.

Die Hauptversammlung der Software AG wird am 17. Mai 2022 in virtueller Form durchgeführt. Im Geschäftsjahr 2021 hatte das Unternehmen mehr als 4.800 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von 833,8 Mio. Euro (Vorjahr: 834,8 Mio. Euro). Dies entspricht währungsbereinigt einem Wachstum von 1 Prozent, wie Ende Januar aufgrund vorläufiger Ergebnisse berichtet wurde. Das operative Ergebnis (EBITA, non-IFRS) betrug 163,8 Mio. Euro (Vorjahr: 177,0 Mio. Euro). Dies resultierte in einer operativen Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) von 19,6 Prozent (Vorjahr: 21,2 Prozent). Der Geschäftsbericht wird am 23. März 2022 veröffentlicht.

Bis 2023 strebt die Software AG mit Sitz in Darmstadt eine organische Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Mrd. Euro und eine organische operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) zwischen 25 und 30 Prozent an.

