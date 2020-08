SOFTWARE AG - Kann die Rally fortgesetzt werden?

Software AG - WKN: A2GS40 - ISIN: DE000A2GS401 - Kurs: 41,040 € (XETRA)

Die Aktie der Software AG markierte im Januar 2018 ein Hoch bei 49,80 EUR. Danach setzte eine starke Abwärtsbewegung ein. Im März 2020 fiel der Wert in die Unterstützungszone zwischen 22,10 und 21,53 EUR ab.

Seitdem machen die Bullen mächtig Druck. Bereits Anfang Mai gelang erstmals ein Wochenschlusskurs über dem Abwärtstrend seit Januar 2018. Kurz darauf etablierte sich die Aktie über diesem Trend. Seitdem legt der Wert weiter zu. Inzwischen hat er sich sogar über der Widerstandszone zwischen 38,58 EUR und 40,06 EUR etabliert. Die nächsten großen Hürden liegen bei 44,50 EUR und bei 49,80 EUR.

Die Bullen haben die besseren Karten

Die Rally in der Aktie der Software AG kann noch eine Weile andauern. Das nächste Ziel liegt bei ca. 44,50 EUR. Dort kann es dann einen Rücksetzer in Richtung 40,06-38,58 EUR geben. Anschließend bestünde die Chance auf einen Anstieg in Richtung 49,80 EUR. Ein Rücksetzer unter 38,58 EUR wäre allerdings ein kurzfristiges Verkaufssignal. Abgaben in Richtung 35,03 EUR oder sogar an die beiden EMAs 50 und 200 bei aktuell 33,45 bzw. 33,48 EUR wären dann möglich.

