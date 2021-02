Software AG nimmt für Wachstum Zukäufe ins Visier

Berlin (Reuters) - Die Software AG will ihr Geschäft mit Zukäufen stärken.

Es werde selektiv nach kleinen oder mittelgroßen Firmen Ausschau in bestehenden oder neuen Märkten gehalten, sagte Firmenchef Sanjay Brahmawar zu Journalisten am Dienstag zu Beginn des Kapitalmarkttages des Darmstädter MDax-Unternehmens. Gesucht werde vor allem auf dem wichtigsten Markt, den USA, sowie Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland. Akquisitionen seien nicht nötig, um wie geplant die Umsatzmilliarde im Jahr 2023 zu knacken. Allerdings will Brahmawar in den Jahren darauf die Marke von 1,5 Milliarden Euro in Angriff nehmen.

Deutschlands zweitgrößter Softwarekonzern hinter SAP befindet sich inzwischen im dritten Jahr seines auf fünf Jahre ausgelegten und Konzernumbauprojekts namens Helix. Brahmawar sagte, es sei nicht einfach gewesen, ein 50 Jahre altes Unternehmen zu ändern, aber inzwischen "gewinne man Marktanteile". Wie SAP will sich Software AG stärker auf die Cloud ausrichten und damit auf wiederkehrende Umsätze durch Abonnements statt auf Lizenzen, die einmalig bezahlt werden. Bei den Abos mache man größere Fortschritte als erwartet, hieß es. Ab 2022 werde dann auch der operative Barmittelzufluss (Cash-Flow) zulegen.