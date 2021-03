Software AG schlägt stabile Dividende vor

DARMSTADT (dpa-AFX) - Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr schlägt die Software AG eine stabile Dividendenzahlung vor. Mit 0,76 Euro je Aktie soll die Ausschüttung für 2020 genau so hoch sein wie im Jahr davor, wie das MDax -Unternehmen am Montagabend mitteilte. Damit erhöhe sich die Ausschüttungsquote gemessen am Free Cashflow und dem Konzernüberschuss jedoch von gut 37 auf etwas mehr als 61 Prozent, hieß es. Das Management betrachte dies als vorübergehenden Effekt wegen der Umstellung des Geschäftsmodells auf Abonnement-Erlöse.

Vergangenes Jahr war der Nettogewinn um 38 Prozent auf 95,7 Millionen Euro abgesackt. Die Darmstädter bieten nun ihre Software auf Basis wiederkehrender Zahlungen im Abo an, was den Umsatz im Vergleich mit dem früher gängigen Verkauf von Lizenzen zu einem höheren Kaufpreis belastet. Größter Aktionär ist die Software AG Stiftung von Unternehmensgründer Peter Schnell mit rund 33 Prozent der Anteile./men/stk