Software AG: Unbedingt für 2020 vormerken!

Ein Blick auf den mittelfristigen Kursverlauf offenbart seit Anfang 2018 einen intakten Abwärtstrend, dieser drückte das Wertpapier der Software AG von 47,39 Euro auf ein Verlaufstief von 22,80 Euro bis August dieses Jahres abwärts. Auf diesem Niveau konnte schließlich eine Stabilisierung herbeigeführt und anschließendes Aufwärtspotenzial zurück zur oberen Trendkanalbegrenzung um 32,00 Euro etabliert werden. Dort notiert der Wert nun seit einigen Wochen in einer Seitwärtsbewegung, wird allerdings durch die Horizontalunterstützung von 30,50 Euro und dem 50-Wochen-Durchschnitt um 30,27 Euro gestützt. Das Konstrukt seit Anfang dieses Jahres könnte man sogar als inverse SKS-Formation mit einer noch nicht vollständig ausgebildeten rechten Schulter interpretieren, die verstärkt die Annahme eines baldigen Ausbruchsversuchs über den vorherrschenden Abwärtstrend erahnen lässt.

Schaltstelle 32,00 EUR

Das Wertpapier der Software AG sollte definitiv für 2020 auf die Watch-List der Anleger gesetzt werden, ein nachhaltiger Kursanstieg über 32,00 Euro sowie den vorherrschenden Abwärtstrend dürfte nämlich direktes Aufwärtspotenzial in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 34,41 Euro (fallend) freisetzen können. In einer ersten Kaufwelle könnte sogar ein Kursanstieg zurück an die Jahreshochs aus 2019 bei 35,22 Euro vollzogen werden und ein Investment auf kurzfristiger Basis durchaus lukrativ machen. Als Zugpferd können Investoren in diesem Fall auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA566R zurückgreifen und eine vorläufige Renditechance von 90 Prozent erzielen. Mittel- bis langfristige Ziele lassen sich bei der Software AG um 40,00 Euro ableiten. Sollte die Unterstützung um 30,00 Euro jedoch unerwartet aufgegeben werden, müssten noch einmal Rücksetzer zurück auf 28,00 Euro einkalkuliert werden, im gleichen Atemzug kann sogar das Niveau von rund 26,00 Euro als weiterer Support genannt werden.

Software AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 32,00 // 32,56 // 34,00 // 34,41 // 35,22 // 36,00 Euro Unterstützungen: 30,99 // 30,50 // 28,86 // 28,00 // 27,01 // 26,00 Euro

Fazit

Gelingt es zu Beginn des neuen Jahres einen nachhaltigen Ausbruch über 32,00 Euro in der Software AG Aktie zu etablieren, würden direkte Kursgewinne an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 34,41 und sogar die Jahreshochs bei 35,22 Euro sehr wahrscheinlich werden. Übergeordnetes Ziel bei vollständiger Abarbeitung der inversen SKS-Formation stellt das Niveau von rund 40,00 Euro dar. Für alle drei Abschnitte können Investoren die ebenfalls von einer weiter steigenden Software AG Aktie ausgehen beispielsweise auf das mit einem Hebel von 10,3 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA566R zurückgreifen und bei einem Test der Jahreshochs bereits eine Rendite von 90 Prozent erzielen. Der Schein dürfte dann im Bereich von 0,62 Euro notieren. Als Verlustbegrenzung sollte nach einem nachhaltigen Kursanstieg ein Niveau von nicht mehr als 29,40 Euro gemessen am Basiswert angesetzt werden, hierdurch ergibt sich ein rechnerischer Ausstiegskurs von 0,04 Euro in vorgestellt Zertifikat. Mittelfristig orientierte Anleger können sich hingegen auf das Ziel um 40,00 Euro fokussieren, müssen aber deutlich mehr Zeit für die Anstiegsphase einkalkulieren.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA566R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,30 - 0,31 Euro Emittent: Citi Basispreis: 28,6381 Euro Basiswert: Software AG KO-Schwelle: 28,6381 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,41 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,62 Euro Hebel: 10,3 Kurschance: + 90 Prozent Börse Fankfurt

