Softwarefirma Nemetschek will Wachstumskurs ungebremst fortsetzen

München (Reuters) - Der Münchner Bau- und Medien-Softwarekonzern Nemetschek will seinen Wachstumskurs im laufenden Jahr fast im selben Tempo fortsetzen.

Der Umsatz soll währungsbereinigt um zwölf bis 14 Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek ein Plus von 15,6 Prozent auf 681,5 Millionen Euro erreicht und die eigene Prognose damit übertroffen. Der Umbau des Geschäftsmodells vom Verkauf von Softwarelizenzen auf ein Abonnement in der Cloud ("Software as a service") werde das Wachstum in den folgenden Jahren ankurbeln. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll in diesem Jahr wie 2021 zwischen 32 und 33 (2021: 32,6) Prozent liegen.

"Ich bin davon überzeugt, dass die Wachstums- und Ertragspotenziale unseres Konzerns angesichts des noch immer niedrigen Digitalisierungsgrades in unseren Industrien weiterhin riesig sind", sagte der neue Vorstandschef Yves Padrines. "Mein Anspruch ist es, die nächste Wachstumsphase einzuläuten." Das stärkste Wachstum verzeichnete Nemetschek zuletzt im Geschäft mit Software für die Film- und Unterhaltungs-Industrie, die zu einem zweiten Standbein neben Software für Bauunternehmen und Architekten aufgebaut werden soll. Der Umsatz legte dort um fast 30 Prozent zu, die Sparte steuert aber bisher nur ein Zehntel zum Konzernumsatz bei.

Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg 2021 um 39 Prozent auf 134,6 Millionen Euro. Nemetschek hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die Dividende um 30 Prozent auf 39 Cent je Aktie anzuheben.