Softwarefirma Trifork strebt an die Börsen Zürich und Kopenhagen

Zürich (Reuters) - Die Börsengänge in der Schweiz nehmen Fahrt auf.

Das dänische Softwareunternehmen Trifork strebt eine Doppelnotiz sowohl an der Schweizer Börse SIX als auch an der Börse in Kopenhagen an. Neben bestehenden Aktien sollen auch neue Anteile in Höhe von fünf Prozent des bestehenden Kapitals ausgegeben werden, wie der Börsenkandidat am Dienstag mitteilte. Der Emissionserlös soll in den Geschäftsausbau fließen, etwa durch Akquisitionen.

In der Vorwoche hatte der Pharmazulieferer PolyPeptide als erster Neuzugang nach zehn Monaten den Sprung aufs Parkett in Zürich gewagt. Der Flugzeugzulieferer Montana Aerospace strebt am 12. Mai an die SIX.